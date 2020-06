Ballade med dansk Tour-start

Københavns overborgmester bekræfter, at der er ballade med datoerne

Det har været et stort cirkus med de to kæmpe sportsbegivenheder, der rammer Danmark - og i særdeleshed København - i sommeren 2021.

Det så ellers ud til, at begge events ville kunne afholdes, men nu er der opstået problemer omkring Tour-starten.

Arrangørerne af verdens stærste cykelløb vil gerne rykke lidt på datoerne, for ellers kommer man op at slås med sommerens tredje store begivenhed i sportens verden, OL I Tokyo.

- Jeg kan bekræfte, at vi har fået en henvendelse fra Tour de France-ledelsen, at de gerne vil drøfte den kontrakt, de har med os med de datoer, hvor Touren skulle starte Danmark i 2021, siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S) til DR.

Han er også bestyrelsesformand i selskabet bag den danske Tour-start.

I første omgang har ASO, der arrangerer Tour de France fået at vide, at det er problematisk. I kontrakten står der, at der skal køres i Danmark 2. til 4. juli 2021.

