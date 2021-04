Barsk anklage: Armstrongs søn voldtog mig

Der er nogle enkelte regler man skal følge, hvis man har tænkt sig at dyrke sex i den amerikanske delstat Texas.

Man skal som udgangspunkt være 17 år for overhovedet at måtte gå i seng med et andet menneske. Hvis den anden part højest er tre år ældre, må man gå i gang allerede som 14-årig.

Og så er det vigtigt at notere sig, at man som 16-årig og yngre ikke kan give samtykke til sex, hvis man er bevidstløs, sover eller har indtaget euforiserende stoffer...

Sidstnævnte kan lige præcis være det, der får skovlen under Luke Armstrong, søn af den skandaliserede cykelstjerne Lance Armstrong.

Luke er af en unavngiven kvinde blevet anklaget for at have voldtaget hende efter en fest for tre år siden, da han var 18 og hun 16.

De to var på daværende tidspunkt kærester og måtte altså gå i seng med hinanden i Texas. Som udgangspunkt.

Armstrong kaldte hende 'luder': Nok det værste jeg har gjort

Men kvinden hævder ifølge den lokale tv-station KXAN, at hun havde drukket til en fest, blev hentet af sin kæreste, der kørte hende hjem til forældrenes hus i Austin, og siden blev udsat for voldtægt på en sofa. Hun har fortalt myndighederne, at hun ikke husker turen hjem, men at hun vågnede på sofaen og vidste, at hun var blevet misbrugt.

Altså skal de to have været i seng med hinanden uden hendes samtykke.

Det er tre år siden, og de to er for længst gået fra hinanden.

De lokale myndigheder har nu anholdt Luke Armstrong, men den nu 21-årige mand er blevet løsladt mod at han står til rådighed, når man igen vil have fat i ham.

Ifølge tv-stationen har Luke Armstrong indrømmet at have haft sex med pigen. Det skete i en telefonsamtale i december sidste år.

Myndighederne har talt med adskillige personer med relation til offeret, hvoraf størstedelen har tilkendegivet, at hun overfor dem har fortalt, at hun blev voldtaget.

Luke Armstrong har via Randy Leavitt, der er familiens advokat, afvist og hævdet, at han og pigen i flere måneder havde været et par. Armstrong-familien er ifølge lokale medier gået i gang med at samle beviser på hans uskyld.

- Hvad der skete dengang var ikke en forbrydelse og ikke et seksuelt overgreb, har Armstrongs advokat udtalt til KXAN.

- Der var tale om sex med samtykke, og forholdet fortsatte efterfølgende. Siden er de gået hver til sit. Denne anklage skulle aldrig have set dagens lys – og slet ikke tre år efter.

Lance Armstrong har endnu ikke kommenteret anholdelsen eller anklagen.

Afslører vild barndom: - Et mirakel jeg ikke er massemorder

Dansk stjerne blander sig i toppen

Udlandet måber over Asgreen: En stjerne er født