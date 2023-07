Bedre end nogensinde - smadrer rekorder

Tour de France 2023 har udviklet sit til et rumkapløb mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, der er i en liga for sig selv, når det går opad.

Det var de også sidste år, men der er alligevel sket noget, pointerer Jonas Vingegaard, da han på sit pressemøde efter 14. etape blev spurgt, om ikke niveauet var hævet i forhold til sidste år.

- Jeg bliver nødt til at sige ja. Jeg synes, at vi kører hurtigere, og vi træder begge med flere watt, end vi gjorde sidste år, lød svaret fra den danske Tour-vinder.

Hverken ham eller Tadej Pogacar oplyser, hvor mange watt de træder, men det er let at danne sig et billede af styrken ved at kigge på de tider, stigningerne bliver kørt i.

Jonas Vingegaard har kørt bedre end nogensinde under denne Tour de France. Foto: Tariq Mikkel Khan

Rekorder i hobetal

Da Vingegaard angreb Tadej Pogacar på Col de Marie Blanque, smadrede han den hidtidige rekord og kørte halvandet minut hurtigere, end da Pogacar og Primoz Roglic kørte op sammen i 2020.

På Tourmalet kørte Pogacar og Vingegaard i samme tid og satte rekord for bjerget, da de slog Tony Rominger og Zenon Jaskulas 30 år gamle rekord og i øvrigt kørte mere end to minutter hurtigere end den bedste tid de seneste 20 år.

Og på Grand Colombier var Pogacar - med Vingegaard halsende få sekunder efter - næsten to minutter hurtigere, end da han i 2020 sammen med landsmand Roglic satte den hidtidige rekord.

Billedet var stort set det samme på på Joux Plane, hvor de to kombattanter kørte op i samme tid. Undervejs stod de to nærmest stille flere gange, men alligevel var de næsten et minut fra Marco Pantanis rekord fra 1997 - men det er også en tid, der er helt unik.

Sammenligner man med alle nyere tider, kørte de to markant hurtigere.