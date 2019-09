Bedyrer sin uskyld: - Jeg havde menstruation

Den franske cykelrytter Marion Sicot hævder, at hendes menstuation er skyld i,at hun er blevet testet positiv for EPO

Det er velkendt i sportens verden, at en positiv dopingprøve ofte afstedkommer fantasifulde forklaringer.

Nogle gange virker forklaringerne plausible, andre gange gør de ikke.

Hvor i spektret Marion Sicots havner er svært for en lægmand at bedømme - til gengæld er den ny.

Fredag stod det klart, at den franske rytter afleverede en positiv EPO-prøve ved de franske mesterskaber 27. juni - men hun afventer resultatet af B-prøven med sindsro, for hun mener ikke, at hun har gjort noget galt.

- Jeg vil bare sige, at jeg er uskyldig, siger hun til Directvelo.com

- Nu venter jeg på resultatet af B-prøven. Jeg har ikke gjort noget galt. De fundne værdier er meget lave. Jeg havde min menstruation, da jeg blev testet, og testeren gjorde et notat. Kvinder producerer mere EPO, når de har menstruation.

- Jeg har aldrig taget noget, og jeg håber, at sandheden hurtigt kommer frem. Det er hårdt, for jeg har ikke gjort noget, og jeg vil gerne bevise det. Jeg har endda lånt penge af mine forældre, for jeg vil bevise min uskyld, siger Doltcini-Van Eyck Sport-rytteren.

Hun skulle have deltaget i La Course, der er ASO's endagsløb, der bliver afholdt under Tour de France, men hendes hold trak hende ud, da resultatet af prøven stod klart.

Den 27-årige franskmand blev indtil de franske mesterskaber trænet af Franck Alaphilippe, der er fætter til og træner for Julian Alaphilippe. Men hun udelukker, at det samarbejde har noget med prøven at gøre.

- Det har intet med testen at gøre. Franck blev ansat af Deceuninck-QuickStep, og det betød, at han ikke kunne træne mig længere, siger Sicot, der pointerer, at hun kun har mødt Alaphilippe en enkelt gang, og at al øvrig træning foregik via e-mail.

