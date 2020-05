Begræder frikendelse: - Jeg har beviser for korporligt overgreb

Michelle Lauge Quaade mener ikke, at afgørelsen var den rette, da retten onsdag frifandt løbsarrangør Michael Sandstød.

Michael Sandstød var tiltalt for vold mod Michelle Lauge Quaade, som havde anklaget ham for at have grebet fat i hendes overarm, så hun havde fået blå mærker ved Seksdagesløbet i København i 2019.

- Jeg har hele tiden været bevidst om, at det kunne gå den vej, og at vi er i retssystem, hvor man skal løfte en bevisbyrde.

- Men jeg er rigtig ked af, at det ikke kunne ende med dom, når jeg har beviser for korporligt overgreb, og når han selv siger, at han har haft fat i mig, siger Michelle Lauge Quaade.

Under retsmødet præsenterede anklager en lægelig udtalelse fra udredningen på skadestuen, hvor det fremgik, at de blå mærker ifølge lægen skyldtes ’overgreb ved korporlig vold’.

Skal anmeldes

- Bør du ikke acceptere rettens afgørelse?

- Jo, jeg accepterer det, men jeg kan ikke forstå, at der ikke var beviser nok - jeg accepterer fuldt ud, siger hun.

Michelle Quaade deltog i EM i landevejsløb i 2017, hvor hun var udtaget på det danske kvindelandshold. Løbet blev kørt i Jylland. Foto: Claus Bonnerup

Michelle Lauge Quaade fortæller, at hendes anklage mod Michael Sandstød var principiel.

- Det står meget klart for mig, at det skal anmeldes, når en person tager så hårdt fat i min arm, at jeg efterfølgende får blodunderløbende mærker. Det har intet med personen bag at gøre, at denne sag er blevet anmeldt, siger hun.

Selvforskyldt

Under retsmødet udtalte Michael Sandstød, at sagen har haft økonomiske konsekvenser for ham.

Blandt andet fortalte han, at Bilka trak et sponsorat til en værdi på 2,4 millioner kroner tilbage på grund af voldsanklagen.

Michelle Lauge Quaade opfatter de økonomiske konsekvenser som selvforskyldte.

- Han står i en position, hvor han skal kunne håndtere sådan noget her (at blive antastet af en ophidset rytter, red.), uden at blive korporlig. Jeg har ikke været truende. Det blev udlagt på anden vis i retten.

- Det må stå for egen regning, at det har været så hårdt for ham, for det er ham, der er skyld i det. Jeg har kontaktet politiet, og de har valgt at tiltale ham, siger Michelle Lauge Quaade.

