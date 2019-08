Bekræfter dansk stjerne-exit: - Vi ville gerne beholde ham

Allerede tidligt i årets Tour de France forlød det, at Magnus Cort har søgt nye græsgange i 2020 og vil køre for det amerikanske EF Education First-mandskab, men bornholmeren har holdt tæt med oplysninger om sin situation.

Nu bekræfter Astana-teammanager Dmitrij Fofonov imidlertid over for Ekstra Bladet, at Magnus Cort forlader holdet, og han oplyser videre, at Astana ikke forlænger sportsdirektør Lars Michaelsens kontrakt, som udløber i år.

Fofonov fastslår, at Astana gerne havde forlænget Corts kontrakt og beholdt ham på holdet.

Danskeren valgte dog at takke nej til det tilbud, der blev ham forelagt, siger Fofonov, som Ekstra Bladet onsdag traf telefonisk, da han var på vej til sit hjem i Frankrig fra et møde i den internationale cykleunion UCI i Schweiz.

- Vi vil have to danske ryttere på holdet næste år. Magnus er væk næste år. Det er en beslutning, han har truffet, og det er altså ikke noget, vi ønskede, siger Dmitrij Fofonov.

- Vi ville gerne beholde ham, men han ønsker at komme væk, og den beslutning må jeg respektere.

- Måske fik han et bedre tilbud, eller måske ønskede han bare forandring. Han har ikke fortalt mig, hvorfor han ønsker at forlade Astana, siger Dmitrij Fofonov.

- Hvad angår Lars Michaelsen, så stopper samarbejdet, når hans kontrakt udløber her i år, så han vil ikke være på Astana næste år, siger Fofonov.

- Som det jævnligt sker på et cykelhold, udløber kontrakter. Lars har fuldført sin mission på holdet, og vi bevæger os nu videre til næste udviklingstrin, tilføjede Fofonov senere i en sms.

Astana har fra nytår to danskere – rytterne Jakob Fuglsang og Jonas Gregaard – på lønningslisten.

Under Touren fik Ekstra Bladet oplysning om, at Cort og Michaelsen sammen rykker til EF Education, men det kunne ikke bekræftes – heller ikke nu, idet ingen af dem har været at træffe for en kommentar.

