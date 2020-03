Bekræfter frygt: Touren er til diskussion

Det er usikkert, om sommerens Tour de France kan afvikles som planlagt med start i Nice 27. juni, eller om coronavirus får indflydelse på sæsonens mest imødesete etapeløb.

Det siger Frankrigs idrætsminister, Roxana Maracineanu, til tv-stationen BFMTV ifølge NTB.

- Diskussionerne om Tour de France er fortsat i gang, siger hun.

Én mulighed er at udskyde Touren, en anden er helt at aflyse løbet, som idrætsministeren betegner som 'en symbolsk og historisk begivenhed for Frankrig'.

Aktuelt er der stramme virusrestriktioner i Frankrig, og alle idrætsarrangementer er aflyst, og alle idrætsanlæg er lukket ned.

2020-udgaven af Tour de France står til at slutte med Champs-Élysées-etapen i Paris 19. juli.

Den første af cykelsæsonens tre grand tours, Giro d'Italia, stod tidligere til at begynde 9. maj i Ungarn, men starten er foreløbig udskudt. Der træffes tidligst en ny beslutning om Giroen 3. april.