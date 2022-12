Bekræfter: Han bliver

Jakob Fuglsang er også i næste sæson at finde hos Israel-Premier Tech, selvom holdet ikke får fornyet sin licens til WorldTouren og dermed fra nytår må kalde sig ProTeam.

Det bekræfter danskerens manager, Moreno Nicoletti, over for Ekstra Bladet.

- Jakob har en kontrakt, og han vil fortsætte der næste år også, påpeger Nicoletti i en tekstbesked.

Han forklarer også, at valget er truffet, selvom Fuglsang har en klausul, der gør, at han kan blive fritstillet i tilfælde af nedrykning.

- Det kan han, hvis han vil. Men han har valgt at blive, forklarer Moreno Nicoletti.

Jakob Fuglsang kom til holdet i denne sæson og har derfor ikke en afgørende aktie i holdets nedrykning, da den er blevet beregnet over de tre seneste sæsoner.

Jakob Fuglsang havde mulighed for at forlade Israel-Premier Tech, men har valgt at blive. Foto: Claus Bonnerup

Omvendt oplevede den 37-årige dansker en relativt beskeden sæson, der kun bød på en enkelt sejr - i endagsløbet Mercan Tour Classic Alpes-Maritimes - mens han kort efter fik sæsonens enlige podieplads (ud over sejren) med tredjepladsen i etapeløbet Schweiz Rundt.

I alt blev det til 15 sejre til holdet - herunder to etapegevinster under sommerens Tour de France - men det var altså ikke nok til at sikre holdet fortsat eksistens på WorldTouren.

Det betyder på papiret en ganske stor omvæltning i næste års løbskalender.

For selvom nye regler fra 2023 slår fast, at der er to automatiske wildcards til de to ProTour-hold, der har scoret flest UCI-point i 2022-sæsonen, så er Israel-PremierTech blot nummer tre i det regnskab, da både Totalenergies og Andreas Krohns Lotto-Dsnty skrabede flere point sammen.

Derfor er holdet ikke automatisk inviteret med til de tre Grand Tours eller til de største endagsløb.

Det kan dog ende med kun at have symbolsk betydning. For da Fuglsang er tidligere vinder af Liège-Bastogne-Liège og Lombardiet Rundt, kan holdet formentlig sikre sig en invitation til de løb, mens Chris Froomes tilstedeværelse altid er attraktivt for et løb som Tour de France.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jakob Fuglsang selv.

