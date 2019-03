Bekræftet: Kemi-milliardær køber Team Sky og skifter holdnavn

Tour-vinderne Chris Froome og Geraint Thomas skal fra maj måned i år reklamere for petrokemi-giganten Ineos, som har købt selskabet Tour Racing Limited, der har drevet det britiske storhold Team Sky det seneste årti.

Holdet kommer nu til at hedde Team Ineos, skriver Team Sky i en pressemeddelselse. Ny ejer af holdet er den britiske milliardær Jim Ratcliffe, som er adlet i Storbritannien, men nu bor med sin familie i Monaco.

- Cykling er en fantastisk sport baseret på udholdenhed og taktik. Den vokser i popularitet over hele verden, siger Ratcliffe i pressemeddelelsen.

- Ineos er henrykt over at få ansvaret for at drive et professionelt cykelhold, siger den ny ejer.

Team Sky debuterede på World Touren i 2010 og har siden været et dominerende hold især i de store etapeløb. Bradley Wiggins vandt Tour de France i 2012, og siden har Chris Froome vundet Touren fire gange, mens Geraint Thomas er regerende mester.

Froome har også vundet både Giro d’Italia og Vuelta a España, og i den unge colombianer Egan Bernal har holdet efter alt at dømme en fremtidig Grand Tour-vinder. Bernal, som søndag vandt det prestigefyldte Paris-Nice, har kontrakt med teammanager David Brailsford og Tour Racing Limited til og med 2023.

David Brailsford er selv en ivrig - og habil - cykelrytter, og han kører gerne med på træningsture med sit hold. Her er han dog på vej ud alene under et ophold i Spanien sidste år. Foto: Ernst Van Norde.

Mens Ineos er en af verdens største klimasyndere, anlægger ejeren en grøn og miljøvenlig vinkel på sit opkøb af verdens største cykelhold.

- Cykling vokser i den brede offentlighed, da det ses som et gode for fitness og sundhed og mindsker trafikal overbelastning og forurening i bymiljøet, lyder det fra Ratcliffe.

Team Sky førte sidste år kampagne mod plastic og forurening af verdenshavene, mens holdet tidligere har kæmpet for bevarelse af regnskovene. Selv om holdet nu ejes af en industrigigant, der i betydelig grad skader klimaet med udledning af skadelige gasser, er teamchef David Brailsford ovenud lykkelig for, at fremtiden er sikret.

- I Sir Jim Ratcliffe og Ineos ved jeg, at vi har fundet den rigtige partner, hvis vision og passion kan føre til endnu større succes med og uden cyklen, siger Dave Brailsford i pressemeddelelsen.

Ineos har også danske interesser, idet virksomheden i 2017 opkøbte Dong Energys olie- og gasforretning for 8,7 milliarder kroner. En måned senere fyrede Ineos hver sjette medarbejder i Danmark.

Jim Ratcliffe menes personligt at have en formue på 21 milliarder pund, cirka 183 milliarder kroner, og er den rigeste mand i Storbritannien.

