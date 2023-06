Bekræftet: Megastjerne dropper Touren

Verdensmesteren i landevejscykling, belgieren Remco Evenepoel (Quick-Step), kommer ikke til at køre Tour de France i juli.

Efter at være udgået af Giro d'Italia midt i maj på grund af coronasmitte blev der i cykelkredse spekuleret i, om den stærke rytter så skulle satse på Touren i stedet, men det bliver der ikke noget af.

Det slår Evenepoel fast søndag formiddag i et interview med tyske dpa før starten på Schweiz Rundt.

- Der er blevet snakket om det, men det blev hurtigt et nej fra mig, siger Evenepoel.

Det 23-årige cykelfænomen stiller først op til karrierens første Tour, når han føler sig i form til at kunne vinde hele løbet.

- Jeg forberedt mig til Giro d'Italia i seks måneder og var i topform. Så blev jeg smittet og cyklede ikke i ti dage, og så er det ikke let at komme i form til at kunne køre et løb som Touren.

- Når jeg skal køre Touren, så vil jeg være i 150 procent form. Det har jeg ikke mulighed for nu, og derfor er det logisk at droppe det, siger Evenepoel.

Han har deltaget i tre grand tours i karrieren. Han her udgået af Giroen to gange og har vundet Vueltaen en gang. I alt står han noteret for 43 sejre som professionel.

Tour de France begynder 1. juli.