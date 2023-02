Bekræftet: Pogacar udfordrer Vingegaard i kæmpe løb

Jonas Vingegaards største rival Tadej Pogacar bekræfter nu, at han stiller til start i cykelløbet Paris-Nice. Dermed venter der en ny duel mellem de to superstjerner

Nu er der ikke længere nogen som helst tvivl.

Den 24-årige slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar bekræfter over for belgiske Sporza, at han dropper Strade Bianche til fordel for at stå skarpest muligt i Paris-Nice, og det er interessant med danske briller.

Jonas Vingegaard er nemlig også på startlisten til løbet, der køres fra 5. til 12. marts, og derfor kan fans slikke sig om munden og se frem til en ny duel mellem de to og bevidne rivaliseringen vokse, siden den startede i Tour de France for et par år siden.

- Det næste løb i min kalender er Paris-Nice, konstaterer Pogacar i interviewet med Sporza.

- Fra nu af kører jeg kun hårde og vigtige løb. Jeg vil være god i Flandern Rundt og Milano-San Remo. Derefter er alle pile rettet mod Touren.

I sidste uge erfarede den franske avis L'Equipe, at Pogacar droppede at køre Tirreno-Adriatico for i stedet at køre Paris-Nice, men nu dropper han altså også Strade Bianche, som han vandt sidste år.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Claus Bonnerup

Dermed venter der en tidlig duel mellem sloveneren, der repræsenterer UAE Team Emirates, og den danske Jumbo-Visma-stjerne, som sammen skabte et episk cykelløb under sidste års Tour de France.

Her var det som bekendt Vingegaard, der var stærkest på de danske og franske landeveje.

Tadej Pogacar vandt Touren i både 2020 og 2021.