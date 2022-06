Bekymrende melding inden dansk Tour-start

Kasper Asgreen drømmer om at iføre sig den gule førertrøje i København, når Tour-feltet snart rammer den danske hovedstad - men nu har drømmen lidt et knæk

Han er måske det bedste bud på en dansker i den gule førertrøje, når Tour de France inden længe rammer København.

På 1. etape venter der nemlig en otte kilometer lang enkeltstart i de københavnske gader - umiddelbart ren guf for en rytter som Kasper Asgreen, der da også har bebudet, at han sætter alle sejl ind for at vinde.

Men nu er der dårligt nyt.

Tirsdag var den brølstærke Quick-Step-rytter involveret i et større styrt under tredje etape af Schweiz Rundt og måtte efterfølgende udgå. Og ifølge sportsdirektør Brian Holm har danskerens Tour-drøm lidt et knæk.

- Med hensyn til Touren i Danmark – den gule trøje, enkeltstart og så videre – må vi sige, at chancerne nok er lidt forringede. Det har ikke været godt for ret meget, det her, siger han til TV 2 Sport.

Den danske sportsdirektør Brian Holm er ikke videre positiv efter Kasper Asgreens styrt tirsdag.

Brian Holm, der er med det belgiske storhold til Schweiz Rundt, fortæller samtidig, at det er uvist, om Asgreen kommer til at køre DM i næste uge.

27-årige Kasper Asgreen har pådraget sig adskillige skræmmer på både arm og ben, mens han har fået et dybt sår på det venstre knæ, der efterfølgende måtte syes.

Det var da også en skuffet dansker, der tirsdag trak sig fra cykelløbet:

- Jeg er skuffet over at måtte sige farvel til Schweiz Rundt. Følelsen har været god de første dage, og jeg så frem til de kommende etaper. Jeg vil gerne takke holdets lægestab for, hvordan de tog sig af mig, og samtidig håber jeg, at jeg kommer mig hurtigt, udtalte Asgreen i en pressemeddelelse.

Kasper Asgreen har stadig sin første sejr i 2022 til gode. Han blev dog nummer tre i Strade Bianche og nummer seks i Amstel Gold Race.

Tour de France begynder i København 1. juli, og de danske ryttere står på spring for at byde sig til - få her eksperternes bud på, hvem der bliver den næste danske Tour-vinder.