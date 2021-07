Bekymret Kragh sled for Tour-livet: En forfærdelig dag

Den danske DSM-rytter Søren Kragh Andersen var i store problemer på onsdagens bjergetape i Tour de France.

Efter to opstigninger til Mont Ventoux flirtede han lige lovlig meget med tidsgrænsen, men kom i mål, få sekunder før fælden klappede.

- Det er ikke sjovt at have sådan en dag. Jeg er bekymret for de næste dage, siger Søren Kragh Andersen før starten på torsdagens etape.

- Det var en forfærdelig dag. Jeg havde det ikke særlig godt og havde dårlige ben – men jeg klarede den, så det er jeg glad for.

Søren Kragh Andersen kører normalt fint opad, men benene var ualmindeligt tunge på onsdagens etape.

- Jeg vidste det allerede på den første stigning. Jeg led vanvittig meget.

- Jeg fik at vide på toppen af Mont Ventoux anden gang, at hvis jeg skulle til start igen i dag (torsdag, red.), så skulle jeg virkelig køre alt, hvad jeg kunne nedad.

- Jeg kørte med liv og lemmer, og det var heldigvis nok, siger Søren Kragh Andersen.

Den 26-årige fynbo kan glæde sig over, at torsdag og fredag byder på forholdsvis flade kilometer, og han har ikke mistet modet.

- I dag (torsdag, red.) håber jeg på, at jeg kan være lidt mere med i cykelløbet end i går, siger han.