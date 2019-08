Belgier træder sig til etapesejr i Danmark Rundt

Belgieren Jasper De Buyst (Lotto Soudal) timede afslutningen på 4. etape, løbets næstsidste, af PostNord Danmark Rundt perfekt, da han sejrede på toppen af bakken ved Asnæs Indelukke.

Den tidligere danmarksmester Alexander Kamp trådte an i finalen, men De Buyst kom hamrende bagfra og trådte sig til en flot sejr.

Belgieren Amaury Capiot og hollænderen Huub Duijn kom ind på de næste pladser.

Førende Niklas Larsen sad fint med i finalen og fastholder løbets førertrøje til søndagens afsluttende etape med mål på Frederiksberg.

Han har seks sekunder ned til Jonas Vingegaard, syv sekunder til Rasmus Quaade og 12 sekunder til fredagens etapevinder, Lasse Norman Hansen.

Lørdag skulle der gå næsten 30 kilometer, førend seks mand slap væk og formede etapens udbrud.

Nordmændene Fridtjof Røinås og Torstein Træen, som også var i udbrud fredag kom afsted sammen med Matthias Brändle, Frederik Jensen, Emil Toudal og Mirco Maestri.

På 20 kilometer fik de et forspring på over fem minutter, men herfra greb feltet fat i elastikken og holdt udbryderne i snor.

Forspringet var trukket ind til under et minut, da favoritterne begyndte at spille ud på rundstrækningen omkring Asnæs.

Alexander Kamp, som var uheldig at punktere på fredagens kongeetape, angreb og fik et par folk med, men i feltet satte Jumbo-Visma sig frem.

Snoren var kort, og ved sammensmeltningen med resterne af frontgruppen gik samarbejdet i stykker for Kamp-gruppen, og så døde udbruddet med 17 kilometer igen.

Dermed var der samling på et decimeret felt, da rytterne krydsede målstregen ved Asnæs Indelukke og kørte ud på de sidste 13 kilometer.

Bjørn Tore Hoem og den tidligere førertrøjeindehaver i løbet Mads Würtz Schmidt brugte bakken til at stikke afsted i jagt på etapesejr, og de fik et forspring på næsten 20 sekunder.

Feltet havde svært ved at knække de to udbrydere, men det lykkedes med tre kilometer til mål, og så var der lagt op til afgørelse på Asnæs Indelukke.

Her forsøgte Kamp først, men ingen kunne røre Jasper De Buyst.

Jonas Vingegaard på fjerdepladsen blev bedste dansker på etapen. Han kom ind i samme tid som Rasmus Quaade, Alexander Kamp og Niklas Larsen. Alle var de tre sekunder efter etapevinderen.