Belgisk cykelstjerne vinder spansk klassiker for anden gang

Remco Evenepoel kunne lørdag skrive endnu en stor sejr på cv'et.

Her vandt det 22-årige belgiske cykelfænomen nemlig for anden gang i karrieren det spanske World Tour-løb Clasica San Sebastian.

Evenepoel, som kører for Quick-Step, efterlod alle andre i støvet, da han stak af på rutens næstsidste stigning 45 kilometer fra mål.

Pavel Sivakov (Ineos) kom i mål på andenpladsen cirka to minutter efter belgieren. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), som hjalp Jonas Vingegaard i Tour de France, blev treer.

I 2019 kørte Evenepoel også først over stregen i den nordspanske klassiker.

Det er belgierens 11. sejr i år. I april vandt han forårsklassikeren Liège-Bastogne-Liège, og hans cv tæller nu i alt imponerende 33 sejre.

Fem danskere stillede til start i Clasica San Sebastian. En af dem var Casper Pedersen (DSM), som kom afsted og deltog i det udbrud, som tidligt fik lov til at køre.

Udbryderne så dog aldrig ud til at kunne køre om sejren, og på Jaizkibel-stigningen med cirka 65 kilometer til mål blev Pedersen og co. indhentet af feltet.

Her måtte Tadej Pogacar noget overraskende kaste håndklædet i ringen. Tour de France-toeren røg agter ud af feltet og resignerede.

På næstsidste stigning - med cirka 45 kilometer til mål - trådte Remco Evenepoel så an. Belgieren fik i første omgang Simon Yates med, men briten måtte opgive at hænge på. Så styrede Evenepoel alene mod mål.

Belgieren ramte foden af den korte, men stejle Murgil-stigning kort før mål med lidt over et minut ned til de nærmeste forfølgere, og så skulle der uheld eller et pludseligt sammenbrud til for Evenepoel, hvis ikke han skulle ende med sejren.

Ingen af delene skete. Evenepoel lagde yderligere afstand til forfølgerne og kunne begynde at glæde sig over sejren et godt stykke før målstregen på opløbsstrækningen i San Sebastian.

Mattias Skjelmose Jensen (Trek) endte som bedste dansker på en ottendeplads. Skjelmose krydsede målstregen 4 minutter og 9 sekunder efter Evenepoel.

Jonas Vingegaard var udset til at skulle køre Clasica San Sebastian, men efter Tour de France-triumfen besluttede danskeren og hans hold, Jumbo-Visma, at droppe den plan.