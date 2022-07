Belgisk Lotto-rytter udgår af Touren med corona

Andreas Kron har onsdag mistet af sine holdkammerater i Tour de France.

Lotto Soudal-holdet skriver på Twitter, at Tim Wellens er blevet testet positiv i en coronaprøve efter at have udvist milde symptomer.

Den 31-årige belgier er den 12. rytter, der forlader Touren grundet coronavirus. Wellens' exit kommer dagen efter hans bedste slutplacering på en etape i dette års udgave af verdens største cykelløb.

På den bjergrige 16. etape tirsdag kom han i mål som nummer 22.

Tim Wellens er den første rytter, Lotto Soudal har måtte sige farvel til i dette års Tour, der generelt ikke har været nogen udpræget succes for det belgiske mandskab.

Det er således hverken blevet til etapesejre, dage i nogle af løbets trøjer eller sågar bare top-3-placeringer på nogle af etaperne for Lotto Soudal. Andreas Kron har enkelte gange stukket næsen frem og enten endt i eller forsøgt at komme med i udbrud.

Danskeren så ud til at kunne have gjort sig gældende i finalen på 14. etape lørdag, hvor han endte i et udbrud, der holdte helt til mål, men en punktering i slutfasen gjorde det svært for Kron.