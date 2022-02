Belgisk sprinter tager årets første World Tour-sejr

Der var masser af topsprintere i feltet, da 1. etape af UAE Tour skulle finde sin vinder søndag eftermiddag. Heriblandt navne som Mark Cavendish og Dylan Groenewegen.

Det blev dog Jasper Philipsen, som lidt overraskende vandt massespurten. Den 23-årige belgiske rytter fra Alpecin-Fenix var hurtigst i finalen.

Ud over etapesejren blev Jasper Philipsen belønnet med ti bonussekunder, så han har en lille føring fra start i årets første World Tour-løb.

Det var en meget lige spurt på opløbsstrækningen, hvor Sam Bennett (Bora) blev toer foran Elia Viviani (Ineos).

- Det var en ret hurtig afslutning. Holdet leverede et godt stykke arbejde og bevarede roen i finalen.

- Jeg er super glad for at være først over målstregen, siger Jasper Philipsen til Eurosport.

Groenewegen var også med i spurten, men han sluttede som nummer fire på søndagens rute, der var 184 kilometer lang.

Der er seks danskere med i UAE Tour, men ingen af dem blandede sig i kampen om etapesejren.

Johan Price-Pejtersen (Bahrain) og Michael Mørkøv (Quick-Step) agerede hjælperyttere for deres respektive sprintere, men det arbejde udmøntede sig heller ikke i succes.

Mørkøv kørte for Cavendish, som blev lukket inde, og briten formåede derfor ikke at blande sig i top-10.

UAE løber i næsten hele den kommende uge og slutter på lørdag.