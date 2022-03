Belgisk stjerne frygter afbud

Cykelrytteren Wout van Aert er blevet sløj kort for Flandern Rundt.

Det oplyser Jumbo-Visma på sin hjemmeside.

Belgierens tilstand betyder, at han ikke deltager i en rekognoscering af løbet sammen med holdkammeraterne. Desuden er det "usandsynligt", at han bliver klar til søndagens klassiker.

Det potentielle afbud er lidt af en streg i regningen for det hollandske cykelhold.

Van Aert har været stærkt kørende i første del af sæsonen og står allerede noteret for tre World Tour-sejre.

Han åbnede sæsonen med at vinde endagsløbet Omloop Het Nieuwsblad, og siden har han føjet en etapesejr i Paris-Nice samt triumfen i E3 Saxo Bank Classic til sin efterhånden lange liste over meritter.

Den belgiske mester blev da også anset som en af de største favoritter til sejren.

- Desværre er Wout ikke med i rekognosceringen i dag. Han føler sig ikke godt tilpas, så han bliver hjemme. Vi må som minimum klare os uden ham i dag, siger sportsdirektør Grischa Niermann torsdag til holdets hjemmeside.

- Hvis vi kun må undvære ham i rekognosceringen, er det ikke så slemt. Men vi er nødt til at tænke, at der nu er en risiko for, at han ikke er med i løbet.

Derfor begynder holdet at lægge planer uden Wout van Aert.

- Det vil være et stort slag for os. Vi kan ikke erstatte ham, men vi har i det mindste to ryttere - faktisk hele holdet - men i det mindste to ryttere, der er i god form og blandt de bedste her, siger han.

Sportsdirektøren henviser til Christophe Laporte og Tiesj Benoot, der på det seneste har skaffet holdet flere topplaceringer.

- Det vil ændre løbet meget. Ikke kun for os, men også for vores konkurrenter. Hvis det er tilfældet (at van Aert ikke er klar, red.), vil vi lægge nye planer med et mål om at vinde, siger Niermann.

En af dem, der i så fald kan drage fordel af afbuddet, er danske Kasper Asgreen.

Quick-Step-rytteren vandt Flandern Rundt sidste år og har vist god form i forårets første klassikere.