Belgisk stjerne ude af Flandern Rundt

Greg Van Avermaet må udskyde jagten på sin første sejr i Flandern Rundt.

Fredag skriver belgierens arbejdsgiver, det polske CCC-hold, på sin hjemmeside, at Van Avermaet ikke stiller til start, når cykelklassikeren køres søndag.

Årsagen er, at Van Avermaet ikke er kommet sig tilstrækkeligt efter sit styrt i forrige weekends Liège-Bastogne-Liège.

En frisk Greg Van Avermaet havde været blandt favoritterne til at vinde Flandern Rundt. Den 35-årige belgier har adskillige store sejre i brostensløb på cv'et, herunder Paris-Roubaix, Omloop Het Nieuwsblad og Gent-Wevelgem.

Mens han har vundet de fleste andre brostensklassikere, så har sejren i Flandern Rundt altid undsluppet Van Avermaet. 13 gange tidligere har han deltaget i løbet.

Syv gange er den forsvarende OL-mester i landevejscykling endt i top-10, hvoraf det fem gange er blevet til en top-5-placering inklusive to andenpladser.

I stedet vil CCC-holdet nu prøve at køre Matteo Trentin til sejr. Italieneren kommer formentlig til at kæmpe med blandt andre Mads Pedersen (Trek) om at vinde.

Danskeren, som sidste år vandt VM i landevejscykling for næsen af Trentin, er blandt bookmakernes favoritter til at tage sejren i Flandern Rundt, der er et af årets absolut største endagsløb.

