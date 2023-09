Belgisk superstjerne klapper i efter katastrofedag

Remco Evenepol tabte over 27 minutter til Jonas Vingegaard på 13. etape af Vuelta a España og havde ikke noget at sige til pressen efterfølgende

Han vandt i fjor, men det gør han ikke i år.

Remco Evenepoel mistede fredag alle chancer for at vinde Vuelta a España for andet år i træk, da han mistede over 27 minutter til Jonas Vingegaard.

Belgieren lå ellers nummer tre inden fredagens etape, men er nu dumpet helt ned på 19. pladsen, efter han blev sat på vej op ad Col d'aubisque med cirka 90 kilometer til mål.

Han var derfor heller ikke synderligt begejstret efter etapen og sagde ikke et eneste ord til pressen.

Det skriver Wielerflits.

Evenepoels holdkammerat Pieter Serry satte dog lidt ord på, hvad der gik galt.

- Når du har en dårlig dag på sådan etape, bliver det svært.

- Remco sagde ikke meget til os. Bare undskyld.

Den belgiske superstjerne har dog taget bladet fra munden på det sociale medie X, hvor han takker sine holdkammerater.

'Når du prøver at give alt, hvad du har, er der intet at fortryde.'

'Tanken var bare tom i dag. Tak til holdet for støtten og for at blive hos mig til det sidste. Ulve giver aldrig op,' skriver Evenepeol.

- Det er ikke normalt

Det voldsomme tidstab til Evenepoel kom nok som et chok for de fleste, da belgieren ellers har set flyvende ud indtil nu i Vueltaen.

Ekstra Bladets cykelkommentator Michael 'Kyllingen' Rasmussen forstår heller ikke rigtigt, hvad der skete.

- Ja, det tror jeg, at det overrasker alle, at Remco kommer ind næsten 30 minutter efter, for han har jo egentlig set rigtig skarp up.

- Så det er ikke en normal Remco, vi ser i dag, siger Kyllingen.

Lørdag er der igen lagt op til et kæmpe bjergslag, når rytterne skal over to stigninger uden for kategori og slutter af op ad Puerto de Belagua, der i gennemsnit stiger med 6,3& fordelt over 9,5 kilometer.