Bernal er i intensiv behandling efter operation

Egan Bernal er blevet opereret efter den ulykke, cykelrytteren var involveret i mandag. Det oplyser det lokale hospital, hvor colombianeren er indlagt, tirsdag ifølge BBC.

Tour de France-vinderen fra 2019 styrtede efter at have kollideret med en bus under en træningstur i Colombia. Bernal kørte ind i bagenden af bussen, som fik en bule af sammenstødet.

Hospitalet i Bogota oplyser, at Bernals operation mandag aften var succesfuld, og at han nu er under intensiv behandling. Det skal han være i tre dage som minimum.

25-årige Bernal var ilde tilredt, lyder meldingen også.

Han er ud over operationen i ryggen også blevet behandlet for en kollapset lunge, en brækket knæskal og en brækket lårbensknogle i højre ben.

De alvorlige skader efterlader stor tvivl om resten af Bernals sæson, hvor planen også var, at han skulle deltage i årets Tour de France som et af årets helt store mål.

Ineos, hvor Bernal er ansat, oplyste mandag, at Bernal trænede med holdkammerater nær sin egen hjemby, da ulykken skete.

Han blev fulgt til hospitalet af holdets lægestab og var ved bevidsthed ved ankomsten til hospitalet.

Ineos vil komme med yderligere opdateringer, når der er nyt at berette.