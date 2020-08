Bernal kører for afdød chef

NICE (Ekstra Bladet): En af de bærende kræfter på det nuværende Team Ineos har siden starten som Team Sky i 2010 været Nicolas Portal. Først et år som rytter og siden 2013 som ledende sportsdirektør, under hvis ledelse holdet tog seks Tour-sejre, en gevinst i Giro d’Italia og en i Vuelta a España.

Det hele stoppede dog brat, da Portal 3. marts afgik ved døden efter et hjerteanfald i en alder af blot 40 år.

Men hans ånd lever videre på holdet, forsikrer den forsvarende vinder, Egan Bernal, på Ineos’ pressemøde i Nice forud for starten lørdag:

- Det bliver sært ikke at høre ham i radioen, hvor han forsøgte at tale på en underlig blanding af spansk og engelsk. Og jeg håber, at vi kan køre et godt løb til hans ære, siger Egan Bernal.

Egan Bernal skåler med Nicolas Portal under sidste års etape til Paris, da den gule trøje var sikret. Foto: Peter De Voecht/Getty Images

Ineos bliver i år ledet af sportsdirektørerne Servais Knaven og Gabriel Rasch, og selv om manager Dave Brailsford har tillid til dem, så er også han mærket af manglen af Portal.

- Personligt er der stadig en stor sorg for mig. Han var tæt på os og på holdet. Det sidste, vi gjorde inden alt blev lukket ned, var at gå til hans begravelse, og det er meget mærkeligt at være her uden ham.

- Men vi kommer naturligvis med et nyt setup her, og jeg er sikker på, at vi kan gøre det godt. Det er ikke en hæmsko for os, siger Brailsford.

Egan Bernal måtte trække sig fra den sidste test under Critérium du Dauphiné med rygproblemer – men den 23-årige colombianer vurderer, at det går i den rigtige retning med den skade.

- Min ryg gør stadig lidt ondt, men jeg har det meget bedre end i Dauphiné. Jeg håber, at jeg kan få det bedre gennem løbet, så jeg kan bruge hele ryggen i løbet, siger Egan Bernal.

Han og de øvrige 175 ryttere får syn for sagn allerede lørdag, hvor starten på årets Tour de France bliver skudt i gang i Nice.

Du kan naturligvis følge den etape og resten af løbet live her på sitet, ligesom du hver dag kan følge verdensmester Mads Pedersens beretninger fra feltet.

