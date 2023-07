Beskyldt for alvorligt styrt: - En fucked up situation

Jasper Philipsen afviser at skulle have forårsaget et styrt med Fabio Jakobsen og Jacubo Guarnieri

Jasper Philipsen gjorde det til to i træk i Nogaro, hvor han fra endnu et vanvittigt leadout fra Alpecin-Deceuninck-kaptajn Mathieu van der Poel sprintede til sejr.

Men på racerbanen, Circuit de Nogaro, der lagde asfalt til 4. etapes sidste kilometer, skete flere styrt, der kostede hudafskrabninger, brækkede knogler og tabte Tour-drømme.

Til den hollandske tv-kanal NOS forklarede Bora-Hansgrohes Danny van Poppel, at netop Philipsen var skyld i, at hans Soudal Quickstep-rival Fabio Jakobsen røg hårdt i asfalten:

- Jeg ved ikke, hvad han gjorde. Jeg sad bag tvekampen mellem Fabio og Jasper - de skubbede hinanden, og Fabio faldt.

- Engang imellem ved Jasper ikke helt, hvad han laver, sagde van Poppel.

Ikke enig

Den udlægning var Jasper Philipsen ikke helt enig i, forklarede han Ekstra Bladet:

- Jeg synes, at jeg fulgte mit hold. Jeg mærkede også, at Fabio var der. Men jeg synes, at han forsøgte at smutte ind et sted, hvor der ikke var plads. Jeg ved ikke præcis, hvad der skete, for det gik så stærkt.

- Men lad mig slå fast, at jeg ikke vil få nogen til at styrte med vilje. Jeg vil altid have en fair sprint.

- Det er noget lort, at det skete, men man forsøger også at beskytte sig selv. Men det er en farlig sport, og sådanne ting kan ske, Sagde Jasper der nu bærer løbets grønne pointtrøje.

Etapen var en langgaber, der blev kørt med en gennemsnitshastighed på 41,09 km/t. Enormt langsomt for en flad sprinteretape - og faktisk marginalt langsommere end den hidtil eneste flade sprinteretape i kvindernes Giro Donne i søndags, der blev vundet med 41,101 km/t.

Derfor havde Philipsen regnet med en hektisk spurt.

- Det var forventet, fordi etapen var så let. Det var nok den mest kedelige Tour-etape i meget lang tid. Så alle var friske mod slutningen.

- Og så var svingene på racerbanen mere tekniske, end jeg havde regnet med. Alle sad på deres limit, og så sker der vilde ting, forklarede den 25-årige belgier.

Med sine to sejre fører Jasper Philipsen nu konkurrencen om pointtrøjen, som han overvejer at forsvare til Paris. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Leveret perfekt

Han var heller ikke vild med de sidste minutter på racerbanen - og han troede et øjeblik, at han måtte give fortabt i spurten.

- I opløbet fandt jeg Mathieus hjul. Jeg vidste ikke, at han havde så meget tilbage i tanken. Men han leverede mig perfekt med 150 meter til stregen. Jeg havde ikke meget tilbage i benene, så jeg er glad for, at det var en kort sprint - Caleb (Ewan, red.) kom også tæt på.

- Jeg er glad for, at vi har sådan et stærkt hold og sådan et stærkt leadout. Selv i en fucked up situation som i dag formåede vi alligevel at finde fronten og sprinte for sejren. Det er kun muligt med et stærkt hold bag dig, sagde han.

Det er Jasper Philipsens fjerde etapesejr i Tour de France og faktisk en slags hattrick. For han har taget sig af de to sprinteretaper indtil nu i dette års udgave, og han sluttede sidste år af med at vinde på Champs-Élysées.

