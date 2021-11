Bestjålet i kaffepausen

Ineos-stjernen Geraint Thomas fik sig noget af en overraskelse, da han kom tilbage efter et kaffestop

Et kaffestop er en integreret del af en professionel cykelrytters daglige træningstur. Her får benene en pause, mens der kan fyldes lidt koffein og måske lidt sukker i organismen.

Efterfølgende kan der så igen gives gas - hvis man altså fortsat har en cykel.

Det sidste manglede for Ineos-stjernen Geraint Thomas på søndagens træningstur i det sydlige Frankrig. Han stoppede i byen Menton, 30 km øst for Nice, men efter endt kaffestop fik han en lang næse, da han ville cykle hjem.

For hans svinedyre Pinarello-cykel var væk:

'Dejlig tur. Dejligt kaffestop i Menton. Lige med undtagelse af, at nogen tog min cykel. Nu er jeg i en Uber på vej hjem', indleder Geraint Thomas på Twitter.

Og så beskriver han ellers med et glimt i øjet cyklen - hvis nu nogen skulle have set den:

'Det er en Dogma med F12-klistermærker. Der er tilfældige uens hjul på, og den trænger til en vask. #oneofakind', skriver han om sin Pinarello, der, som han anfører, er en F12-model, der selv med uens hjul nemt kan stå i 100.000 kroner.

Det var en cykel som denne her, Geraint Thomas måtte se langt efter, da han var færdig med dagens pause. Foto: Claus Bonnerup

Tour-vinderen fra 2018 kommer dog nok ikke til at mangle en træningscykel, da Ineos er kendt for sine overdådige forhold.

Værre er dog, at Thomas' cykelcomputer også blev stjålet, da den sad på cyklen. Og den benytter han til at registrere sin træning til sin træner - og uploade den til tjenesten TrainingPeaks. Og det bliver et problem, erkender han:

'Oven i købet har jeg ikke downloadet (han mener nok uploadet, red.) min Garmin i denne uge. Hvis det ikke er på TrainingPeaks, så er det ikke sket, vel'?

Geraint Thomas har kørt for Ineos, siden holdet blev dannet i 2010 som Team Sky. Her har han fejret store triumfer - ikke mindst Tour de France-gevinsten i 2018, hvor han undervejs vandt to etaper. Tidligere har han vundet etapeløbene Paris-Nice og Critérium du Dauphiné.