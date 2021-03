Bestyrelse rotter sig sammen: 'Han skal ud'

Linjerne er trukket op i Danmarks Cykle Unions (DCU) bestyrelse.

Bestyrelsesmedlem Bo Belhage har gjort sig upopulær blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der ikke længere ønsker at arbejde sammen med ham.

Det skriver DR Sporten på baggrund af en skrivelse fra bestyrelsen - minus Bo Belhage - som mediet er i besiddelse af.

Heri opfordrer bestyrelsesmedlemmerne til, at der afholdes en ekstraordinær kongres i repræsentantskabet i DCU, så det kan tage stilling til, om bestyrelsen i dens nuværende sammensætning kan varetage sine opgaver.

- Vi, som en samlet bestyrelse, kan ikke længere arbejde sammen med bestyrelsesmedlem Bo Belhage idet han, trods aftaler om det modsatte, ikke overholder de aftaler, der laves i bestyrelsen, og siden november igen har iværksat angreb mod sine bestyrelseskolleger og mod DCU’s administrative ledelse, lyder det i skrivelsen ifølge DR Sporten.

Disse angreb indebærer angiveligt 'gentagne brud på bestyrelsens governance (god opførsel, red.), læk af oplysninger, hemmelige lydoptagelser fra bestyrelseslokalet og injurierende beskyldninger mod enkeltpersoner', lyder det.

Bo Belhage afviser over for DR Sporten anklagerne og kalder skrivelsen for 'det ultimative forsøg på at knække ytringsfrihed, gennemsigtighed og demokrati i Danmarks Cykle Union'.

Han siger samtidig, at han ikke agter at trække sig frivilligt.

Talsmand for bestyrelsen Jens Panum Have siger, at bestyrelsesmedlemmerne 'i teorien' er klar til at trække sig, hvis ikke Bo Belhage gør det.

Dette kommer ovenpå et tumultarisk 2020 på ledergangene i dansk cykling, hvor Jesper Worre efter en forvirrende proces stoppede som løbsdirektør for PostNord Danmark Rundt.

Både Worre, DCU's ledelse og DCU-formand Henrik Jess Jensen meldte forskellige ting ud, inden bruddet altså blev en realitet.

Processen udløste kritik mod Henrik Jess Jensen, hvis ledelse senere på året blev genstand for kritik fra Danmarks Idrætsforbunds uafhængige etiske komité.

