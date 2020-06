Bestyrelsesmedlem raser: - Det er nepotisme

Møgsagerne vælter ned over Danmarks Cykle Union i disse dage, og nu ser endnu en sag dagens lys, idet unionens ledelse med formand Henrik Jess Jensen i spidsen anklages for at yde vennetjenester til dens støtter i baglandet.

Det er atter bestyrelsesmedlem Bo Belhage, der tager bladet fra munden i en organisation, som ellers er i disse dage er kendetegnet ved komplet lukkethed. Det sker som reaktion på, at Ekstra Bladet i dag kan afsløre, at DCU i flere år har påduttet kommuner, der har fået tildelt de danske mesterskaber i landevejscykling, en konsulent, der skal hjælpe med afvikling af det store arrangement.

Mindst to gange i de senere år har det været en god bekendt af formanden, som DCU peger på, nemlig Henning Knudsen – som i øvrigt er far til en af Henrik Jess Jensens mest trofaste støtter i DCU’s bestyrelse, Jakob Knudsen. Henning Knudsen, som er formand for DCU’s kommissærudvalg, er kendt for at være yderst loyal over for Henrik Jess Jensen.

- Det er helt skævt det her. Det er jo vennetjenester, så jeg er dybt chokeret over det her. Der er allerede to sager omkring formandens datter, og så er der den her sag. Det er nepotisme, hvis man bruger sin position til at sørge for, at der er nogle bestemte mennesker, der får del i det på en eller anden måde, siger Bo Belhage til Ekstra Bladet.

- Og det vil det i dette tilfælde være, hvis man går ind og fortæller nogle kommuner, at de skal hyre en konsulent og samtidig fortæller dem, hvem det skal være. Det er nepotisme. Jeg er faktisk paf over det her, for jeg var fuldstændig uvidende om det, siger Bo Belhage.

Sagen kort: Henning Knudsen ansættes som konsulent ved DM i 2017 og modtager 50.000 kroner.



Henning Knudsen er far til DCU-bestyrelsesmedlemmet Jakob Knudsen.



Give Cykelklub blev op til DM i år anbefalet at hyre en konuslent.



DCU's tidligere adm. direktør Jens-Erik Majlund anbefalede derfor Henning Knudsen.



Henning Knudsen blev ansat og modtog honorar på 50.000 kroner af Billund Kommune.



Henning Knudsen er formand for kommissærudvalget og er kendt af DCU's formand, Henrik Jess Jensen.



Bo Belhage mener derfor, at der er tale om nepotisme og vennetjenester ved ansættelsen af Henning Knudsen. Vis mere Luk

Flere prominente danske World Tour-ryttere deltog ved DM i Grindsted. Blandt andet Jonas Gregaard, som ses her for sit daværende hold Riwal Platform. Foto: Claus Bonnerup

Henning Knudsen blev på DCU’s anbefaling ansat som konsulent ved DM i 22020. Inden da havde han været ansat som konsulent ved DM i 2017. Hvad hans særlige kvalifikation var ved den lejlighed i 2017 står ikke klart, men den erfaring, han høstede på det tidspunkt, førte til, at han også i år blev hyret som konsulent til det DM, der skulle have været afviklet i Give. Det bekræfter DCU’s tidligere administrationschef Jens-Erik Majlund.

Ifølge Give Cykelklubs formand, Kurt Gjødsbøl, blev klubben opfordret af DCU’s daværende direktør, Jens-Erik Majlund, til at hyre en konsulent, og han anbefalede Henning Knudsen til posten, som blev aflønnet med et honorar på 50.000 kroner.

- Jens-Erik sagde at han gerne ville have en konsulent tilknyttet, når vi ikke havde prøvet at afholde et større løb, og spørger mig om jeg kender en, hvortil jeg svarer nej, og spørger jens Erik om han kender en. Jens Erik nævner Henning knuden, som har været med til at afvikle DM tidligere, siger Kurt Gjølsbøl til Ekstra Bladet.

Majlund slår over for Ekstra Bladet fast, at ansættelsen af Henning Knudsen udelukkende skete på baggrund af hans kvalifikationer.

- Det er rigtigt, at de i Give blev anbefalet at hyre en konsulent, og jeg anbefalede så Henning Knudsen, fordi han har været med til at afvikle DM før, siger Jens-Erik Majlund.

DCU-formand Henrik Jess Jensen og DCU-bestyrelsesmedlem Jakob Knudsen har ikke været at træffe for en kommentar. Det samme gælder Henning Knudsen

Foto: Claus Bonnerup

