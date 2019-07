Betalte for gult arbejde: Mørkøv blev håbløst sat

VALLOIR (Ekstra Bladet): Drivvåd og helt alene krydsede Michael Mørkøv torsdag målstregen i Valloire. Sidst på 18. etape, 42 minutter efter sejrherre Nairo Quintana og mere end fem minutter bag næstsidste rytter.

Den danske Deceuninck-QuickStep-rytter havde brugt den første del af etapen på at arbejde for Julian Alaphilippes gule trøje, men på den anden halvdel måtte han slippe.

Og så blev det en hård dag på kontoret.,

- Jeg fik en 90 kilometer enkeltstart efter at have ført på starten af etapen. Det endte med at blive en hård dag, sagde Mørkøv.

Den danske mester stoppede et øjeblik i ly af en baldakin ved holdbussen, efter at himlen havde åbnet sig over målområdet.

Tidsgrænsen var han sikkert inden for – men han frygtede alligevel, at han kom for sent i mål, da det så sortest ud for ham.

- Ja, det gjorde jeg helt sikkert. Da jeg sad helt alene og havde det der lange dal-stykke, der kunne det godt blive et problem. Men jeg havde heldigvis gode ben og holdt god fart i cyklen – så jeg klarede det okay.

Mørkøv var ikke bare glad for selv at have klaret skærene – han var også lettet over, at han med sit arbejde havde været med til at sikre Julian Alaphilippe endnu en dag i gult.

- Ja, meget. Det var fantastisk opløftende at høre, at Julian beholdt trøjen.

- Det var det, der var missionen og det, jeg brugte mine kræfter på, sagde Michael Mørkøv, inden han krøb i ly for skybruddet i Valloire.

Se også: Tour de France 2019: Stilling

Utroligt forsvar af den gule trøje i colombiansk triumf

Bitter boss afslører: Havde store planer med Fuglsang

Blæser på kritik: Jeg har aldrig været bedre