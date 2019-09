Bevæget Leth om VM-triumf: - En ønskedrøm

Jørgen Leth var bevæget over Mads Pedersens verdensmesterskab - en dansk VM-sejr, han altid har drømt om at opleve

Jørgen Leth har oplevet det meste inden for cykelsporten. Men søndag kunne der alligevel skrives et nyt kapitel i den 82-årige filmmand og cykelsportselskers lange bog om cykelløb.

For der fik Danmark sin første professionelle verdensmester i landevejscykling på herresiden, da Mads Pedersen var først over stregen i Harrogate.

Og det gjorde Leth glad.

- Det var en meget bevægende sejr, siger Jørgen Leth til Ekstra Bladet via en telefonforbindelse til Mallorca.

- Man kunne glæde sig så meget over den. Den er så afrundet, og det var klart, at han var den bedste i dag.

- Det var meget heroisk og modigt, at han tog chancen i det rigtige øjeblik. Han gjorde det godt og stærkt. Det var over forventning for mit vedkommende. Jeg vidste ikke, at han var så god, siger Leth.

Han har hele sit lange liv fulgt cykelsporten og set Danmark få fem medaljer ved VM - men aldrig af guld. Derfor er han glad for endelig at have oplevet det.

- Selvfølgelig havde jeg håbet på det. Det er prikken over i'et, når man har fulgt cykelsporten så længe og er dansk. Så er det en ønskedrøm.

- Det er ikke fordi, jeg er særlig nationalistisk, men jeg kan godt lide, når det sker. Og når ham, der gør det, er sympatisk. Det er jeg ikke i tvivl om, at han er, efter at have set interviewene. Det gør indtryk på mig. Det er dejligt. Jeg er heldigvis en, der godt kan bevæges, jeg er på den måde rørstrømsk.

- Så selv om jeg ikke synes, at det er det vigtigste af alt, at det er en dansker, der vinder, så har denne sejr virkelig gjort indtryk på mig, siger Jørgen Leth.

Han fulgte med på største parket, da Bjarne Riis i 1996 vandt Tour de France, og han har set flere danske klassiker-sejre. Men han er ikke meget for at rangere Mads Pedersens VM-triumf blandt dem.

- Det ved jeg ikke, om man skal. Men jeg har oplevet forskellige store præstationer. Jeg har aldrig hæftet mig særligt ved, at det var danske præstationer. Men det er jeg begyndt med nu, for jeg synes, at de er meget sympatiske - dem, der repræsenterer vores land lige nu. Ikke mindst Mads Pedersen. Han er god til at formulere sig, og det er ikke dagligdags. Det kan jeg godt lide.

- Det er godt, når sportsfolk kan italesætte deres præstationer, siger Jørgen Leth, der så hele cykelløbet fra ende til anden i seks og en halv time.

- Ja, jeg så det hele fra start til slut. Jeg kan godt lide de lange transmissioner. Jeg lader mig ikke trætte af dem.

Han bliver årets sportsnavn!

Tårer af guld: Rørt Rolf bryder sammen på tv

Ufattelig dansk VM-triumf