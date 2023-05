Bitter Armstrong: Han er en forbandet klovn!

Jonathan Vaughters kom for skade at sende stikpille til Thibaut Pinot under Giro d'Italia. Det vækkede Lance Armstrong

Gammelt had ruster sjældent.

De var venner og kollegaer engang, men i dag er forholdet mellem Lance Armstrong og Jonathan Vaughters koldt som en februardag i Bagsværd.

Og vi skal da lige hilse og sige, at det er blusset op igen i de forgangne dage på Twitter.

For her kom Vaughters, der er sportsdirektør hos EF Education-holdet, med en besk bemærkning til Thibaut Pinot:

- Stolt over at se @_BHealyyy lykønske vinderen i stedet for at gå til medierne og tude over, at livet er uretfærdigt. Fed attitude, stor personlighed, klasse-rytter, skrev han.

Isoleret set en fin hyldest til hans rytter Ben Healy, der havde tabt spurten på 15. etape til Brandon McNulty søndag.

Umodent og smådumt

Men det var lige så meget en albue i nyrerne på Pinot, der to dage forinden havde været sur over Alex Cepedas (også EF Education) kørsel på 13. etape. Pinot mente, at Cepeda havde været skyld i, at Pinot måtte nøjes med andenpladsen på etapen, efter de to havde ligget i udbrud med etapevinderen Einer Rubio.

Men Pinot brød sig ikke om Vaughters stikpille og replicerede på Twitter:

- Hvem er du?

Måske umodent og smådumt, men Pinot fik understreget sin utilfredshed. Og så fik det mobiliseret Armstrong fra den skyggeplads i tilværelsen, han ellers befinder sig i:

- Hvem han er? Han er en fucking klovn, i hvert fald baseret på de mere end 30 år, jeg har kendt ham, hvæsede den fallerede rytter.

Her er det måske på sin plads at notere, at Vaughters var blandt de US Postal-ryttere, der efter karrieren indrømmede brug af dopingpræparater – og derigennem afslørede Armstrong og hans metoder, hvilket førte til hans fald fra tinderne.

- Er dette den samme Vaughters, der gjorde præcis det samme som alle andre i sin generation, smed sine egne ryttere under bussen og slap fra det uden straf, tordnede Armstrong

Kunne have beholdt Tour-sejrene

Til det svarede Vaughters:

- Det var ikke alle ryttere i vores generation, der dopede sig. Jeg gjorde. Alle der vidnede hos USADA, gjorde det frivilligt, og fordi de ønskede, at den næste generation af ryttere skulle være renere.

Vaughters og Armstrong 1. juli 1999...Foto: Michel Spingler/AP/Ritzau Scanpix

- Du fik det samme tilbud, og du ville have beholdt dine syv Tour de France-titler, hvis du havde gjort det. Du kunne fortsat have været relevant i sporten i dag, men du valgte at lyve.

Bum!

Men man skal kende Lance Armstrong meget dårligt, hvis ikke han ville svare på den svada. Og der gik da heller ikke lang tid, før det kom:

- Det er en omskrivning af historien, og det ved du. Mind os lige om hvor lang tid du sad ude? Og mind os også lige om, hvor lang tid DINE ryttere, som du smed under bussen, sad ude, skrev han.