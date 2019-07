Bitter boss afslører: Havde store planer med Fuglsang

Astana afslører, at det var i Alperne, de havde store planer med Jakob Fuglsang - nu kræver en Tour-sejr, at han bliver den ældste vinder siden 1922

Skuffet Fuglsang dagen derpå: - Jeg har aldrig set noget lignende

Jakob Fuglsangs exit fra Tour de France har ramt den danske cykelverden hårdt, og der er grund til at ærgre sig, for Astana-holdet havde planlagt angreb på de store Alpe-etaper.

- Han var i sin bedste form, det er sandt, og han er altid bedre i Alperne, siger Astana-teamboss Dmitriy Fofonov ifølge Cycling Weekly.

- Vi talte med trænerne, han var i virkelig god form, og hans tal er på samme niveau, som da han vandt Dauphiné sidste måned.

- Vi havde planlagt at gøre noget i Alperne, men det sker ikke nu, forklarer Fofonov.

Dmitry Fofonov, sportsdirektør hos Astana, fortæller, at det var i Alperne, der var store planer med Fuglsang. Foto: Tariq Mikkel Khan

Nedtur for Fuglsang. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Han afslører også, at målet ikke umiddelbart var den gule trøje, men man havde stadig ambitioner om at rykke markant op fra niendepladsen.

- Vi tænkte ikke på den samlede sejr, for det var allerede kørt, men på podiet, siger Fofonov.

- Kampen om podiet var åben. Med de tre sidste dage og de stigninger, der er...men nu er det slut.

Efterfølgende har Fuglsang talt om at køre Vuelta a Espana i sensommeren.

- Først og fremmest er han nødt til at komme sig, for det er hårdt for moralen, når det var så stort et mål - specielt for Jakob, siger Fofonov.

- Det er svært at tale med ham om det, for det gør ondt. Han er i meget god form. Den bedste i fire år, men nu er det slut med Tour de France, siger Fofonov.

Fuglsangs bedste placering i Tour de France er en syvendeplads i 2013, og ellers er han blevet nummer 12, 23, 36, 49, 50, 52, men er udgået de seneste to gange.

Skal han vinde Tour de France, så bliver han den ældste siden Firmin Lambot vandt i 1922.

ÆLDSTE TOUR DE FRANCE-VINDERE

36 år 130 dage Firmin Lambot (1922)

34 år 180 dage Henri Pelissier

34 år 160 dage Cadel Evans

34 år 8 dage Gino Bartali

33 år 310 dage Lance Armstrong

33 år 309 dage Lucien Buysse

33 år 230 dage Joop Zoetemelk

33 år 142 dage Maurice Garin

33 år 134 dage Firmin Lambot

33 år 126 dage Léon Scieur

* Fuglsang vil være 35 år og 119 dage, når Tour de France 2020 slutter

