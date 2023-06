Bitter stjerne vraget til Touren - igen

Han havde håbet, at den sidste sæson på landevejene skulle indeholde deltagelse i Tour de France.

Men nej.

Verdens største cykelløb bliver uden Greg van Avermaet, der mandag kunne erfare, at han ikke bliver en del af AG2R Citroën-holdets Tour-hold.

Til stor frustration for den 38-årige belgiske stjerne.

- Jeg undrer mig over, hvorfor jeg har trænet så hårdt de seneste uger. Jeg havde virkelig håbet, de havde taget mig med, om ikke andet så fordi det ville blive min sidste gang, min tiende Tour også. Det var heller ikke, fordi jeg kørte dårligt, siger han til avisen Het Laatste Nieuws.

- De havde brug for flere klatrere, og de havde forventet mere af mig i Critérium du Dauphiné. Men jeg gjorde bare, hvad jeg var blevet bedt om.

'Det plejede at være åbenlyst'

Greg van Avermaet har tidligere spillet en markant rolle i netop Tour de France med to etapesejre og sågar gul førertrøje samt prikket bjergtrøje undervejs. Han er voldsomt skuffet over ikke at skulle med til Bilbao, hvor Touren begynder om nogle få dage.

Van Avermaet i selskab med Rafal Majka og Jakob Fuglsang på det olympiske podie i Rio de Janeiro i 2016, hvor belgieren vandt guld foran Fuglsang, der tog sølv. Foto: Matthew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

Gul trøje i 2018. Foto: Peter Dejong/AP/Ritzau Scanpix

Prikket bjergtrøje i 2019. Foto: Thibault Camus/AP/Ritzau Scanpix

- Det var ikke, fordi jeg havde regnet med, at mit navn ville stå i toppen af papiret, men jeg havde nok håbet at være blandt de sidste tre navne, der blev sat ind som fyld.

- Det plejede at være åbenlyst, når Tour-holdet blev sat, men sidste år lærte jeg, at det ikke længere er tilfældet. Det her er en bitter pille at sluge. Jeg havde håbet på mere respekt for, hvad jeg har gjort i Touren. Og igen ... jeg har kørt godt efter klassikerne.

- Touren var et stort mål, og det er væk nu. At skulle forholde sig til skuffelser er en del af livet som sportsudøver, men denne her er meget hård.