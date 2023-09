Bittersøde Roglic: - En mærkelig følelse

Med en pegefinger til tindingen hilste Primoz Roglic kort på tilskuerne, da han susede først over stregen på den vilde Angliru. En stigning, han for tre år siden tabte den røde førertrøje på.

Derfor var der en vis revanche at hente med sejren. Men den blev lidt bittersød, da han undervejs kørte fra holdkammerat Sepp Kuss i førertrøjen og næsten trak den af amerikanerens skuldre for at placere den på Jonas Vingegaard.

- Da Sepp måtte slippe, var det faktisk en mærkelig følelse. Men i dette løb har vi lov til at køre efter det, sagde sloveneren med reference til Jumbo-Vismas taktik om, at den stærkeste bør vinde.

Af den grund var Roglics angreb heller ikke planlagt - og man kan som sådan også argumentere for, at der mere var tale om en forcering.

Ønsker for Sepp

Men intet blev gjort for at angribe Kuss.

- Der var ikke så meget taktik. Den sidste stigning var så stejl, og jeg kørte bare mit eget tempo.

- Sepp har været med til alle vores sejre, og han er den første, jeg vil ønske få sejren.

- På den ene side, ville jeg blive ved, og på den anden side, ville jeg vente.

- Men jeg har også forpligtelser, og jeg er her for at køre om kap, forklarede Roglic.

Han har allerede vundet Vueltaen tre gange og kan med en fjerde sejr tangere Roberto Heras' rekord. Han er dog et 1.08 minutter fra den sejr, så det ligger ikke helt i kortene.

Men han afskriver ikke noget.

- Vi skal alle gøre vores bedste, og så vil den med de bedste ben vinde, og de andre bliver to og tre. Altså forhåbentlig. Det er det bedste scenarie. Men der er ikke kun os her. Så vi skal holde fokus og forsøge at vinde løbet, lød analysen.