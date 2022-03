Bizar exit: Ramt af flyvende sponsorvæg

Kraftig vind giver jævnligt cykelryttere problemer, men det var alligevel på usædvanlig vis, at vinden fik sat en stopper for FDJ-rytteren Kevin Geniets' deltagelse i Paris-Nice.

Kort før indledningen på 7. etape trillede Luxembourgs mester i landevejscykling bag en sponsorvæg for at tilslutte sig resten af feltet.

På samme tid fik vinden fat i sponsorvæggen, som væltede og fløj direkte ind i uheldige Kevin Geniets, som bragede ned i asfalten.

På trods af smerterne kom Geniets op på cyklen og forsøgte at starte etapen, men han måtte hurtigt opgive at gennemføre den 155,2 kilometer lange kørsel til toppen af Col de Turini nær La Bollène-Vésubie nord for Nice.

Luxembourgerens exit har ingen nævneværdig sportslig betydning for løbet. I den samlede stilling lå Geniets nummer 90 inden lørdagens etape.

Løbet slutter med 8. etape søndag.