Bizar opførsel i retten

Sagen mod den tidligere Team Sky-læge Richard Freeman for brud på god lægeskik i hans tid som teamlæge på det britiske storhold Team Sky har hidtil inddraget en tidligere træners muligvis svigtende erektion, bestilling af præstationsfremmende stoffer og en mystisk medicinforsendelse.

Mandag rejste sagen tvivl om Freemans mentale helbred, skriver den britiske avis The Guardian, idet han i en frokostpause leverede en bizar optræden, som stoppede dagens afhøring i utide:

- Der var en hændelse nedenunder i frokostpausen, hvor han forsøgte at tage den bærbare computer, lægge den i sin egen taske og gå af sted med den, sagde Freemans beskikkede forsvarer, Mary O’Rourke, da høringen blev genoptaget efter pausen.

Den pågældende computer har tribunalet, som står for høringen, rekvireret i det britiske cykleforbund, British Cycling. Den tilhører Richard Freeman og rummer muligvis afgørende oplysninger, der kan kaste lys over hans arbejde som teamlæge.

Freeman er tiltalt for brud på god lægeskik og risikerer at miste retten til at praktisere som læge. Han var fra 2009 på én gang teamlæge på det britiske storhold Team Sky og for British Cycling.

Freeman er anklaget på 22 punkter, hvoraf han har erkendt 18. Han har indrømmet, at han indkøbte testosteronplastre og siden forsøgte at få leverandøren til at lyve om det, men han afviser, at det præstationsfremmende stof skulle bruges som doping til ryttere.

Det var derimod, hævder han, testosteron til behandling af den tidligere Team Sky-træner Shane Suttons impotens. Sutton har i den forbindelse kaldt Freeman for ‘en forbandet løgner’.

Vigtige oplysninger i sagen kan være arkiveret på computere, som Freeman har fået stillet til rådighed af sine arbejdsgivere, men hans forhold til it-verdenens velsignelser har mildt sagt været anstrengt.

Først mistede han ved et tyveri i Grækenland en bærbar computer med journaler og anden vigtig medicinsk data om ryttere på holdet, og derpå smadrede han en erstatningscomputer med en hammer og en skruetrækker, da dens pegeplade ikke længere fungerede.

På en tredje computer kunne han ikke skaffe sig adgang til harddisken, og den fjerde computer, som retten har hentet i British Cycling, havde Freeman glemt adgangskoden til.

Det lykkedes imidlertid retten at grave adgangskoden frem i en gammel e-mail, men så var der problemer med strømkablet, og computeren kunne ikke tændes. Det førte det bizarre optrin i frokostpausen, skriver The Guardian.

Freeman nægter pure, at han skulle have forsøgt at stjæle computeren. Han var blot frustreret og ønskede at få afviklet høringen så hurtigt som muligt. Derfor tog han computeren med den hensigt, at han selv ville få den opladet.

Freeman insisterede ifølge The Guardian på, at hans mentale helbred er godt, og at han var parat til at svare på yderligere spørgsmål.

Hans advokat, Simon Eastwood, stoppede imidlertid høringen mandag, idet han udtrykte bekymring for sin klient.

Høringen fortsætter tirsdag.

