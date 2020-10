Bizar situation: - Aldrig set før

Danske tv-seere må undvære Brian Holm som en del af kommenteringen, når de sidste etaper af Giro d’Italia afvikles.

Vueltaen starter på tirsdag, og sportsdirektøren for Deceuninck-Quick-Step forlader ekspertrollen i speakerboksen for at nå frem til servicebilen i Spanien.

Det er svært at være flere steder på samme tid, men det har nærmest været et krav for World Tour-mandskaberne i år.

Fuglsangs vinderchancer, tempotema og Flandern Rundt debatteres i seneste udgave af Radio Tour.

Sæsonen 2020 er historisk sammenpresset, og var Paris-Roubaix ikke blevet aflyst i sidste uge, ville den kommende søndag have budt på et kæmpe kinderæg for alle cykelfans: Afsluttende etape i Giroen, bjergbrag på Tourmalet i Vueltaen og brostensklassiker i Nordfrankrig.

World Tour-programmet efter genstart Strade Bianche, 1. august Polen Rundt, 5-9. august Milano-Sanremo, 8. august Critérium du Dauphiné, 12-16. August Lombardiet Rundt, 15. august Bretagne Classic - Ouest-France, 25. august Tour de France, 29. august - 20. September Tirreno-Adriatico, 7-14. september Binck Bank Tour, 29. september - 3. oktober (AFKORTET) Flèche Wallonne, 30. september Giro d'Italia, 3-25. oktober Liège-Bastogne-Liège, 4. oktober Amstel Gold Race, 10. oktober (AFLYST) Gent-Wevelgem, 11. oktober Flandern Rundt, 18. oktober Vuelta a Espana, 20. oktober - 8. november Tre dage ved Panne, 21. oktober Paris-Roubaix, 25. oktober (AFLYST) Vis mere Luk

- Jeg har talt med Patrick Lefevre (direktør for Deceuninck-Quick-Step, red.) om det. Der er mange steder, hvor personalet på holdene lider under, at sæsonen er så komprimeret, siger Brian Holm til Ekstra Bladet.

Han hæfter sig imidlertid ved, at alternativet havde været værre. Det er bedre at have travlt end at have lukket …

- Jeg er bare lykkelig over, at løbene bliver afviklet. Man må selvfølgelig også kalkulere med, at noget bliver aflyst. Det har vi set med et par etaper i BinckBank Tour, og senest røg Paris-Roubaix også. Men der er også råd til, at der falder nogle løb fra, siger Holm.

Brian Holm når selv både at sætte sit aftryk Giroen og Vueltaen i år. Det italienske løb har han dækket som ekspert og kommentator, mens han i weekenden drager sydpå for at varetage jobbet som sportsdirektør for Deceuninck - Quick-Step under den spanske rundtur. Arkivfoto: Claus Bonnerup

Sportsdirektøren kender om nogen til det pressede program. Da sæsonen punkterede under Paris-Nice i marts, var det uden udsigt til foreløbig genoptagelse.

Først fire og en halv måned senere blev der pumpet liv i kalenderen igen. Vuelta a Burgos kunne afvikles i slutningen af juli, og siden fulgte Polen Rundt i begyndelsen af august.

Holm var med begge steder, og nu runder han så den bizarre sæson af med en retur til Spanien.

- Vi vidste, at det ville blive hektisk, og rytterne ville køre som vilde dyr. Giroen er et godt eksempel på resultatet af det stramme program. Udbrud kan køre hjem hver eneste dag. Det skaber en ny type cykling med lidt mindre kontrol og lidt mere anarki. Denne form for cykling er aldrig set før, siger Holm.

Bjarne Riis har haft et travlt efterår som manager for NTT Pro Cycling. Først tog han del i Tour de France, og nu guider han mandskabet under Giroen. Billedet her stammer fra holdets træningslejr i Lucca i juli. Foto: Ernst van Norde

Midt i det italienske løb står hans tidligere holdkammerat Bjarne Riis og varetager opgaven som manager hos NTT Pro Cycling. Giroen skulle oprindeligt være kørt i maj med start i Ungarn. Nu begyndte den i stedet i oktober og lagde fra land på Sicilien.

Stod det til Riis, havde han hellere taget del i en almindelig sæson fri for aflysninger og afbrydelser. Men en tætpakket kalender er bedre end en tom.

- Det er jo ikke særlig charmerende, men det er de vilkår, der er. Nogle gange er vi bare nødt til at acceptere de vilkår, der er i livet, siger Bjarne Riis til Ekstra Bladet.

- Vi kan sgu ikke få det, som vi gerne vil have det hver eneste dag. Det gælder ligegyldigt, om man bevæger sig her i cykelverdenen, eller om man er ude i et andet liv. Nogle gange skal man acceptere, at sådan er livet og få det bedste ud af det, fortæller han.

