Bizarre exit: Nu ændrer de reglerne

Der var godt nyt onsdag til cykelryttere, der kommer til at kaste drikkedunke og skrald væk uden for de dertil indrettede zoner.

Men for børn og cykelentusiaster, som drømmer om at få sig en dunk ved vejsiden, var en pressemeddelelse fra Den Internationale Cykelunion (UCI) en nedslående melding.

Efter et møde i Rådet for Professionel Cykling (PCC) fastholdes forbuddet mod at kaste dunkene ud i vejsiden til tilskuerne. Men straffen lempes.

Reglen blev vedtaget i februar, men trådte først i kraft 1. april. Siden har den vakt stor debat.

I herrernes Flandern Rundt blev schweizeren Michael Schär smidt ud for at kaste en drikkedunk ud til en gruppe fans. Og i samme løb hos kvinderne blev Letizia Borghesi diskvalificeret for samme forseelse.

Siden har belgieren Thomas De Gendt blandt andre været ude med kritik af reglen.

Efter små to uger med det nye tiltag er retningslinjerne nu blevet justeret.

Du må som cykelrytter fortsat ikke kaste drikkedunken ud til tilskuere i vejsiden. Det er for farligt, fordi det kan forårsage styrt, og tilskuere kan blive ramt hårdt, lyder det fra UCI.

Man er også nervøs for, at tilskuere - i særdeleshed børn - kommer for tæt på rytterne eller løber ud på vejen efter flasker, mens biler kører forbi.

Til gengæld må cykelrytterne nu aflevere flaskerne og andet skrald til holdansatte i vejkanten samt til service- og holdbiler.

Og skulle det alligevel glippe med at overholde reglerne, er konsekvensen ikke længere så drastisk.

I stedet for at blive smidt ud ved første svipser med drikkedunken slipper rytterne i endagsløb med en bøde og fratagelse af UCI-point. Anden gang bliver de diskvalificeret.

For etapeløb gælder det nu, at ryttere første gang får en bøde og bliver fratrukket UCI-point. Anden gang medfører det en tidsstraf på et minut, og tredje gang ryger man ud af løbet. Før var der tidsstraf for de to første forseelser, mens tredje også førte til udsmidning.

Officielt mangler UCI's ledelseskomité at godkende justeringerne. Formentlig træder de dog allerede i kraft fra på lørdag, oplyser UCI.

PCC består af repræsentanter fra herrernes hold, ryttere, løbsarrangører og UCI. Ryttere og hold på kvindesiden var også inviteret til tirsdagens drøftelser.

