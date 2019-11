Bizart hack af stjerne: - De poster spam og nøgenhed

Norske Alexander Kristoff undrer sig i disse dage.

UAE-rytteren er to gange blevet hacket af ukendte gerningsmand. Relativt ukendte i hvert fald.

For en måned siden mistede han for første gang kontrollen over sin officielle og offentlige Facebook-side med godt og vel 17.000 følgere.

Det fik Facebook sat en stopper for, men i skrivende stund er den så gal igen.

I stedet for billeder af Kristoff i aktion på cyklen, er der lagt billeder op af to kvinder - det ene temmelig letpåklædt.

Det er uvist, om det er kvinderne selv, der står bag, men ifølge TV2 Norge er billederne flankeret af tekst på bengali, der bruges i Bangladesh og Indien.

- Jeg vil have en god ven og en kæreste. Fortæl mig, hvad du vil være, lyder den kryptiske tekst, hvis man lader Google forsøge sig med en oversættelse.

Sådan ser Alexander Kristoffs Facebook-side ud...

Men det er ikke Kristoff, der er på udkig efter hverken ven eller kæreste.

Han er snarere bare irriteret.

– Jeg sendte en ny rapport til Facebook, om at de poster spam og nøgenhed. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke sker noget. Jeg rapporterede det i morges, men det kan være de får mange rapporter, siger Alexander Kristoff til TV2 Norge.

Og som om det ikke er nok, at fremmede har adgang til hans side, så har de også været så frække, at de har slettet Kristoff selv som administrator, så han ikke har mulighed for at fjerne billederne, som stadig er at finde på siden.

Cykelrytteren fortæller desuden, at han har oplevet noget lignende med sin Instagram-konto, som dog ikke er ramt i denne omgang.

Alexander Kristoff under mere positive omstændigheder. Foto: TERJE PEDERSEN/Ritzau Scanpix

