Bjarne-effekten: Henter dansker til holdet

Dansk cykelsport vælter i succes for tiden, og snart bliver 21 til 22 på det øverste niveau World Touren. Michael Carbel har nemlig underskrevet en kontrakt med NTT Pro Cycling.

Det bekræfter holdets ejer, Douglas Ryder, over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte det, selvom det faktisk ikke er blevet meldt ud endnu. Vi har ikke meldt det ud til medierne endnu, fordi vi gerne ville give ham tid og selv offentliggøre det, men han har skrevet kontrakt med holdet, og han vil være på træningslejren i Spanien fra torsdag, siger Douglas Ryder.

Michael Carbels kontrakt med NTT Pro Cycling kommer samme dag, som det er blevet bekræftet, at Bjarne Riis bliver medejer af holdet med virkning allerede fra denne sæson.

Michael Carbel (til højre på billedet) bliver en del af NTT Pro Cycling. Foto: Jens Dresling

Michael Carbel har længe været en del af Bjarne Riis’ projekt, hvor han har været en fast del af Team Virtu Cycling, som senere blev til Team Waoo.

Den 24-årige dansker var i en enkelt sæson i 2018 også forbi det franske hold Team Fortuneo – Samsic, hvor han var professionel, da holdet havde status som Pro Kontinentale, som er rangeret på niveauet lige under World Touren.

Derfor var Douglas Ryder ikke i tvivl, da Bjarne Riis fortalte om mulighederne for at skrive kontrakt med den danske rytter.

- Han har jo været på det Pro Kontinentale-niveau før, så han ved, hvad det drejer sig om. Han er ikke dum, og han har kvaliteterne til at kunne udrette fantastiske ting for os. Bjarne kom til mig og spurgte, om han kunne blive en del af holdet, og det var en god mulighed for os. Han kan tilføre os gode ting.

Bjarne Riis får Michael Carbel med på sit hold. Foto: Liselotte Sabroe

En drøm går dermed i opfyldelse for Michael Carbel. Han skal dog ikke regne med at få en større rolle på holdet, og i første omgang skal han fungere som hjælperytter, fastslår Douglas Ryder.

- Han vil blive hjælperytter hos os. Vi er et hold, som har få kaptajner, og vi har brug for hjælperyttere som ham. Michael er en af de ryttere, som kan være med til at skabe succes for os. Men der vil også være få muligheder, hvor han kan få chancen, lyder det fra ejeren af NTT Pro Cycling.

Michael Carbel er allerede blevet udstyret med en kontrakt. Han har første dag med holdet torsdag.

