Bjarne Riis afviser vild historie: - Den var ny

Bjarne Riis’ drømmer om at stille til start med et hold i Tour de France i 2021, og nu kan den tidligere sportsdirektør være på vej til at købe sig tilbage i World Tour’en.

Det skriver den franske sportsavis L'Équipe tirsdag.

Avisen mener således at vide, at Bjarne Riis er ved at købe sig til det Team Katusha, der skulle være i økonomiske problemer.

Holdets russiske ejer, rigmanden Igor Makarov, påtænker at sælge sit hold, og det kan blive chancen for Bjarne Riis, hvis han kan løfte økonomien.

L'Équipe skriver endvidere, at Riis har været i kontakt med Patrick Lefévère, ejer af det belgiske mandskab Deceuninck - Quick Step, som ligeledes ønsker at sælge sin andel af holdet. Han havde angiveligt håbet, at Philippe Gilbert ville være en mulig afløser, men denne har i stedet besluttet at fortsætte karrieren hos konkurrenten Lotto – Soudal i næste sæson.

Den franske avis spekulerer også i, at Bjarne Riis vil ønske at tage Jakob Fuglsang med sig. Den danske Tour-skuffelses kontrakt med Astana udløber i år.

Også danske Mads Würtz Schmidt er i dag en del af Katusha-holdet.

Det fremgår ikke af artiklen, hvordan Riis i givet fald skal finansiere en overtagelse, og Riis afviser over Ekstra Bladet pr. sms da også at være tæt på at købe.

- Den var ny. Ikke hvad jeg ved af, skriver han og tilføjer helt generelt adspurgt om eventuelle planer om et World Tour-comeback.

- Vi har hele tiden arbejdet hen imod at få et verdensklassecykelhold igen. Det er sådan set ikke nyt. Det har vi sagt hele tiden, og det arbejder fortsætter vi, lyder det fra Riis.

Det er efterhånden over seks år siden, Riis senest var en del af World Touren efter at have solgt sit hold til Oleg Tinkov. Han fortsatte i rollen som sportsdirektør i godt to år, hvorefter han på dramatiske vis blev fyret af den excentriske russer.

Oleg Tinkov og Bjarne Riis, da alt endnu var idyl på deres fælles hold. Nu håber danskeren at vende tilbage på øverste hylde i følge den franske avis. Foto: Claus Bonnerup

Da Ekstra Bladet under årets Tour de France talte med Bjarne Riis om fremtiden, sagde han:

- Vi stræber stadig efter at etablere et professionelt cykelhold. Vi har gang i nogle ting, men vi har i princippet intet, før vi har den endelige aftale, siger Riis.

- Jeg er fortrøstningsfuld, for vi sidder klar til at sætte det hele i gang, hvis muligheden byder sig, siger han.

Endnu er der to år, til Tour de France begynder i København, men det er givetvis afgørende for Riis og hans kompagnoner i Virtu Cycling Group, at koncernen allerede næste år er at finde i det professionelle felt.

Garanteret adgang til Tour de France har de 18 hold, der befinder sig i cykelsportens første division, World Tour. Fra næste år gælder, at de to bedste hold i anden division sikrer sig adgang til løbet, mens arrangøren frit kan vælge yderligere to hold fra anden division.

Drømmen for Riis er at eje et World Tour-hold, men efter alt at dømme satser han først på at etablere et Pro Team, som holdene i anden division kaldes fra nytår. Det betyder, at hans hold allerede næste år skal slutte som et af verdens to bedste Pro Teams, hvis han vil være sikker på Tour-deltagelse i 2021.

Riis kan nemlig kun nære et spinkelt håb om at blive inviteret til start af Tour-arrangør ASO, idet flere veletablerede franske hold står langt foran ham i køen.

- Hvor langt er vi? Det er svært at sige. Pludselig kan tingene gå meget hurtigt, men jeg er ikke den, der sætter ord på, hvor langt vi faktisk er. Vi melder ud, når der er noget at melde ud om, siger Riis, som dog erkender, at tiden er ved at rinde ud.

Jakob Fuglsang kan forlade Astana for at følge Riis, mener L'Equipe. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

- Det er klart, at der er et tidspres, for der er formelle deadlines, der skal overholdes i forhold til ansøgning og dokumentation og så videre, siger Riis.

- Det er også klart, at mulighederne for at hyre stærke ryttere er bedre før Touren end nogle måneder efter Touren. Vi har stadig tid at løbe på, men vi skal da gerne snart have noget på plads, hvis det skal blive til noget, siger Riis.

- Efter 1. august begynder tiden at skride, men det kan stadig lade sig gøre. Det er sandsynligt, at der vil være færre attraktive ryttere at hyre, men der er dog stadig et stort marked.

I forbindelse med Riis’ aftale med Eurosport om at kommentere Giro d’Italia forlød det, at han ville holde ferie under Touren. Den plan synes at kollidere med ambitionen om at etablere et professionelt cykelhold midt i den mest hektiske periode i cykelsporten, hvor talløse aftaler om grej, ryttere, personale og sponsorater indgås.

- Man kender mig dårligt, hvis man tror, at jeg ikke er til rådighed til enhver tid. Jeg er ikke længere væk, end at jeg er lige ved siden af, sagde Riis til Ekstra Bladet.

Se også: Har lært af sine fejl: - Jakob kan vinde Touren

Kyllingen jubler: - Forrygende!

Se også: - Vi rodede, så pornofilm og spiste for meget slik