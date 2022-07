Bjarne Riis' har ét råd til Vingegaard: - Gå ikke i panik

Bjarne Riis er meget begejstret for, at en dansker lige nu har den gule trøje i Tour de France, og som den indtil videre eneste danske Tour-vinder giver han et par gode råd videre til Jumbo-Visma-rytteren

Jonas Vingegaard er fem etaper fra at lave sensationen.

En dansker på toppen af podiet i Paris. Det lyder som en drøm, men den beskedne cykelrytter fra Glyngøre er på vej til at gøre det.

Den eneste anden dansker, der i skrivende stund kan kalde sig Tour-vinder, er Bjarne Riis, og han kan ikke få armene ned over at se den 25-årige Jumbo-Visma-rytter i gult.

- Det er jo et vanvittigt scenarie, vi overværer i øjeblikket. Det er vigtigt, at vi nyder det og er stolte over at være danske, og at vi har en knægt, der gør det så godt, siger Bjarne Riis til TV 2 SPORT.

Jonas Vingegaard har haft den gule trøje siden 11. etape. Foto: Claus Bonnerup

På 11. etape knuste Vingegaard den forsvarende og dobbelte Tour-vinder Tadej Pogacar på vej op ad Col du Granon.

Ud over en overbevisende etapesejr sikrede Vingegaard sig også et forspring på to minutter og 22 sekunder ned til sloveneren, og Pogacar har ikke kunnet rokke ved den tidsforskel siden.

Nu går feltet ind i løbets slutfase, og her er det meget vigtigt, at Jonas Vingegaard bevarer overblikket ifølge Bjarne Riis.

Det er dog ikke kun ham selv, der skal præstere. Hele holdet skal yde sit bedste, og fra sportsdirektør-bilerne skal de coache danskeren på den helt rigtige måde.

Men vigtigst af alt:

- Han må for alt i verden ikke panikke. Han skal gøre mange af de ting, han har gjort indtil nu. Når han bliver angrebet, skal han bevare roen og have overblik over, hvor hans folk sidder, og hvornår han kan bruge dem. Så længe de er der, skal han for alt i verden bruge dem og stole på dem, lyder det fra Riis.

Bjarne Riis kørte for Team Deutsche Telekom, da han vandt Touren i 1996. Foto: Ole Kjær

1996 vandt Bjarne Riis Tour de France som den første dansker nogensinde, men siden kom det frem at sporten var dybt inficeret af doping, og 'Ørnen fra Herning' erkendte i 2008 brug af epo fra 1993-1998.

På grund af en forældelsesfrist på otte år kunne arrangørerne dog ikke tage sejren fra ham.

Siden da har 58-årige Riis både været holdejer og sportsdirektør, men på trods af det lange cv fik han ikke en officiel invitation til Grand Départ i Danmark. Læs forklaringen her.

