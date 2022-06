Bjarne Riis: - Jeg er selvfølgelig ærgerlig

I 1996 stod han øverst på skamlen i Paris som vinder af Tour de France.

Men når Touren for første gang kommer til Danmark, er der ikke landet en invitation i Bjarne Riis' indbakke til officielle arrangementer i forbindelse med verdens største cykelløb.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over ikke at være med. Det havde jeg håbet på. Sådan skulle det desværre ikke være. That’s life. Mere har jeg ikke at sige til det, siger Bjarne Riis til TV 2 Sport.

Tv-stationen har også været i kontakt med Grand Départ Copenhagen Denmark, som svarer, at de har valgt at invitere officielle repræsentanter for danske myndigheder frem for danske atleter.

I 2007 indrømmede nu 58-årige Riis, at han var dopet under Tour-sejren.

Tour de France begynder fredag med en enkeltstart i København, mens 2. etape køres lørdag fra Roskilde til Nyborg og 3. etape søndag fra Vejle til Sønderborg.

