Bjarne Riis: - Jonas skal gøre som mig

Lørdag slutter tourens 18. etape på historiske Hautacam, hvor Bjarne Riis gjorde sig selv famøs i 1996. I 2022 er det Jonas Vingegaard, der skal forsvare den gule trøje, men kan man egentlig måle ham mod Bjarne Riis?

Da Bjarne Riis i 1996 vandt Tour de France, afgjorde han reelt løbet på stigningen op mod skisportsbyen Hautacam i Pyrenæerne.

Det samme har Jonas Vingegaard muligheden for, når rytterne senere torsdag eftermiddag rammer stigningen som det sidste på løbets 18. etape.

Og Bjarne Riis kommer til at følge nøje med, når Jonas Vingegaard skal forsøge at gøre ham kunsten efter.

- Det er helt vildt spændende. Jeg synes, det kunne være fedt, hvis han kunne vinde i den gule trøje i dag. Det ville være symbolsk.

- Med den Tour han har kørt, ville det være et godt aftryk at sætte til slut, siger Bjarne Riis, der selv har erkendt, at han var dopet, da han triumferede i 1996.

Bjarne Riis tog en ikonisk sejr på Hautacam i 1996 iført den gule førertrøje. Foto: Ernst van Norde

Da han tog sejren på Hautacam, diskede han op med et mindre teaterstykke. Han lod, som om han var skidt kørende, men til sidst angreb han og satte det hele på plads.

- Jonas skal bare gøre, som jeg gjorde i sin tid. Der er ikke så meget der. Det kunne være sjovt, siger Bjarne Riis med et grin.

- Men det er umuligt at sige, hvad der kommer til at ske. Det kommer an på, hvordan de kører ind på bjerget, og hvordan situationen i løbet er, når det sker. Det er aldrig ens, siger Bjarne Riis.

Den tidligere cykelrytter og mangeårige holdejer var som sagt dopet, da han i 1996 vandt Tour de France. Men det var ikke, fordi det var nogen leg for ham at køre op til Hautacam.

- Det er et fedt og hårdt bjerg. Det er en sindssygt hård afslutning, og det er også derfor, jeg synes, Jonas skal afgøre det i dag, siger Bjarne Riis, som husker tilbage på sin egen sejr på Hautacam med stor glæde.

- Det var der, jeg vandt Tour de France, så det er selvfølgelig et specielt minde, siger Bjarne Riis.

Til trods for dopingindrømmelsen står Bjarne Riis' sejr stadig i de officielle historiebøger.