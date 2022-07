Bjarne Riis kommer ikke til festen

Når Jonas Vingegaard skal fejres på Københavns Rådhus og efterfølgende hyldes i Tivoli, bliver det uden deltagelse af den tidligere danske Tour de France-vinder, Bjarne Riis.

Det fortæller hovedpersonen selv til B.T.

'Jeg er ikke inviteret, og jeg er heller ikke i Danmark,' skriver Bjarne Riis i en sms til B.T.

Dermed fortsætter den tidligere danske Tour-vinder med ikke at blive inviteret til officielle arrangementer i Tour-øjemed.

Ved den store Grand Départ i København løb der heller ikke en invitation ind til Bjarne Riis, og dengang lød forklaringen fra Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), at der kun var et begrænset antal billetter at uddele.

Nu er den så gal igen, men kommunikationschef hos Danmarks Cykle Union Ulrich Gorm fortæller til B.T., at der denne gang ikke er tale om et fravalg af Bjarne Riis.

Annonce:

Det er nærmere et tilvalg af personer, som står Jonas Vingegaard nær og har haft betydning for udviklingen i hans karriere.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Søndag vandt Jonas Vingegaard Tour de France. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Danskerne går amok på Champs-Élysées, hvor Jonas Vingegaard har vundet årets Tour de France. - Det er svært at beskrive stemningen hernede, lyder det fra danskere, der er kørt hele vejen til Paris for at hylde Vingegaard Vanvittig danskerfest: - Det er fuldstændig vildt

Den nykårede danske Tour-vinder, Jonas Vingegaard, indledte en festlig uge med et besøg hos den hollandske ambassadør i Paris, og tirsdag fortsætter fejringen i Holland, som er hjemland for hans hold, Jumbo-Visma.

Onsdag er det så danskernes tur til at fejre den gule trøje, når Jonas Vingegaard først kører gennem København i åben sportsvogn, inden han fejres på Københavns Rådhus og efterfølgende bliver hyldet der, hvor det hele startede for knap en måned siden: i Tivoli.

I 1996 blev Bjarne Riis fejret på lignende manér, men han må denne gang overvære fejringen på afstand.

Ekstra Bladet har forsøgt at få fat i gæstelisten til fejringen af Jonas Vingegaard, men det har endnu ikke været muligt.