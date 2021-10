Bjarne Riis samler stjernerne igen

Hvis du er en af dem, der sad klistret til skærmen i begyndelse af 00'erne, når navne som brødrene Schleck og Fabian Cancellara huserede på den store cykelscene under Bjarne Riis' vinger, kan du godt begynde at glæde dig.

Snart samler 'Ørnen fra Herning' nemlig igen de gamle koryfæer fra Team Saxo Bank, men denne gang bliver det ikke for at træde i pedalerne.

Bjarne Riis og Jens Voigt mødes igen. Foto: Ritzau Scanpix

I stedet tager Riis på foredragstour med Franck og Andy Schleck, Fabian Cancellara og Jens Voigt. Kvintetten vil underholde med anekdoter og røverhistorier i anledning af, at Tour de France til næste år som bekendt svinger en tur forbi Danmark.

- Jeg taler på hele flokkens vegne, når jeg siger, at vi glæder os til at møde de danske cykelfans og forhåbentlig give dem en rigtig fed og sjov aften. Personligt glæder jeg mig virkelig til at se gutterne igen, siger Bjarne Riis i en pressemeddelelse.

Her er datoerne 10. maj 2022: Aalborg, Musikkens Hus 11. maj 2022: Herning, Messecenter Herning 12. maj 2022: Aarhus, Ceres Arena 13. maj 2022: Tivoli Hotel & Congress Center, København 14. maj 2022: Jyske Bank Arena, Odense Det er allerede nu muligt at skrive sig op til billetter.

- Jeg har mødt flere af dem ved forskellige lejligheder, men det er første gang, at vi alle sammen mødes på den her måde og får lejlighed til at tale om vores tid sammen på holdet, forklarer han.

Stjerneholdet lover at løfte sløret for nogle af de ting, der ikke blev vist på tv-skærmene, og den tyske spasmager og tempomaskine Jens Voigt kan næsten ikke vente.

- Jeg sagde ja på stedet, da jeg sammen med mine gamle holdkammerater fik muligheden for at fortælle danskerne om årene på holdet. I den periode var Danmark jo nærmest vores andet hjem, selvom vi ikke var der så tit. Men opbakningen til os var enorm.

- Nu vil vi gerne give igen til danskerne ved at fortælle nogle af de mange gode og sjove historier fra årene med Team Saxo Bank, siger tyskeren.



Det bliver TV2's cykelkommentator Dennis Ritter, der skal forsøge at holde styr på løjerne.

