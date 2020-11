Bjarne Riis stopper hos NTT

Den danske teammanager er efter mindre end et år fortid på World Tour-holdet NTT Pro Cycling, som formentlig fortsætter i 2021 under nyt navn

Smilene var brede, da Bjarne Riis i begyndelsen af året annoncerede, at han sammen med Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen ville købe sig ind på cykelholdet NTT Pro Cycling.

Danskeren skulle dermed igen stå i spidsen for et World Tour-hold specielt med henblik på Tour-starten i Danmark i 2021. Løbet er udskudt til 2022 på grund af corona-situationen, men det bliver efter alt at dømme et løb uden Bjarne Riis.

Efter mindre end et år er samarbejdet mellem NTT og Bjarne Riis ophørt. Det meddeler parterne i en pressemeddelelse.

- Jeg vil gerne takke Bjarne Riis for den erfaring og det lederskab, han har bidraget med til vores miljø, og for det, han har ydet for os. Vi ønsker ham alt godt i fremtiden, siger holdets leder Douglas Ryder.

- At være en del af NTT Pro Cycling gennem et unikt år har været været en god oplevelse. Jeg har en masse respekt for det hold, som Doug har bygget op, og jeg vil gerne takke ham for muligheden, siger Bjarne Riis selv.

Pressemeddelelsen uddyber ikke baggrunden for samarbejdets ophør, men det har utvivlsomt sammenhæng med det aldrig fuldbyrdede samarbejde mellem Ryder Cycling og Virtu Cycling Group.

Det danske cykelprojekt, som havde trioen Riis, Seier og Jan Bech som ejere og investorer, bukkede under for coronakrisen i marts og førte aldrig intentionen om at købe en tredjedel af Ryders hold ud i livet.

Selv om Lars Seier Christensen lagde et stort arbejde i at samle en dansk sponsorgruppe, der kunne erstatte den japanske it-gigant NTT som hovedsponsor, lykkedes det heller aldrig at styrke holdet økonomisk.

For et par uger siden erklærede Riis i Ekstra Bladet, at han næppe i 2021 ville stå i spidsen for et World Tour-hold, idet jagten på en hovedsponsor var slået fejl. Få dage senere slog Doug Ryder fast, at han kun var få dage fra at kunne annoncere, at holdet var i stand til at køre videre.

At Ryder altså må have fundet en hovedsponsor, vidste Riis intet om, forklarede han til Ekstra Bladet. På det tidspunkt vidste de fleste, at samarbejdet mellem de to måtte være slut. Den officielle melding er så kommet i dag.

Ekstra Bladet har forgæves kontaktet Bjarne Riis for at få en uddybende kommentar til bruddet med Douglas Ryder.

