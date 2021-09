Bjarne Riis: - Tænker på hans familie

Den danske cykellegende Bjarne Riis er kortfattet og naturligvis dybt chokeret ovenpå nyheden om, at Chris Anker Sørensen, tidligere cykelrytter, er omkommet i en ulykke i Belgien.

- Jeg tænker på hans familie og de minder, vi har haft, lyder det kortfattet til Ekstra Bladet.

Lørdag aften er det kommet frem, at den tidligere Tour De France-rytter, der har arbejdet som kommentator for TV2, er død i en ulykke i Belgien.

Påkørt af bil

Sportschef på TV2 Frederik Lauesen siger til TV2:

- Chris Anker Sørensen var i Belgien til VM i cykling. I dag, lørdag, var han ude at cykle og blev påkørt af en bil, og han døde senere af sine kvæstelser. Vores tanker og dybe medfølelse går til Chris Anker Sørensens familie, siger Frederik Lauesen.

Chris Anker Sørensen nåede i sin professionelle karriere at køre for en række tophold. Blandt andet kørte han for Bjarne Riis på Team Saxo Bank-Tinkoff Bank.

Chris Anker Sørensen blev 37 år gammel.