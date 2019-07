Bjergfesten du aldrig har set før

For nogen kan det være svært at forstå, hvorfor cykelfans orker at køre den lange tur op i Frankrigs bjerge for at se Tour-feltet forsvinde forbi på et split sekund. Men for mange fans er der mere til tilskuereoplevelsen, end blot at iagttage løbet.

Den engelske fangruppering 'Beefeater Bend' er kendt for at holde en fest ude på Tour-ruten, og kongeetapen i de franske alper var ingen undtagelse. På en bjergtop fik de festglade briter samlet en stor udklædte gruppe Tour-fans i alle aldre til en kæmpe fællesdans til det hollandske schlager-nummer 'Links Rechts', hvor man i bedste Nik og Jay-stil danser fra side til side.

Netop de hollandske fans er berygtede for at være ekstra feststemte i de franske alper. Særligt på bjerget Alpe D'Huez har været et fast base for en hollænderfest gennem årene. Traditionen udspringer af hollandske cykelrytteres store succes på det legendariske bjerg i 70'erne og 80'erne.

Se bare billedet af Lotto-Soudal-rytteren Adam Hansen, der festede med en bajer i hånden, da han kørte op ad Alpe d'Huez i 2013

Alpe D'Huez er ikke med årets Tour-rute, men det stopper ikke de hollandske fans.

Udover festen på bjergtoppen var der også sportslig underholdning for de mange fans på etapen, hvor feltet var spredt udover det hele, og de helt store vindere blev colombianerne Nairo Quintana og Egan Bernal. Quintana tog etapesejren og Bernal hentede 32 sekunder på løbets gule føretrøje, Julian Alaphilippe.

