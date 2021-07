Bjergkongen blev kvinde

- Jeg har været her før. Under lidt andre omstændigheder, ja, men jeg har været her. Jeg har kørt cykelløb her, siger Philippa York og peger i retning af boulevarden, som fra vores position i skyggen uden for pressecentret i den kommunale sportshal er yderligere maskeret af et utal af Tour-køretøjer i ‘zone technique’ bag sejrspodiet.