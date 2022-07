Blæst bagover: - Aldrig oplevet noget lignende

Magnus Cort leverede et brag af en prolog, men han måtte klare sig uden hjælp fra radiobeskeder. De danske fans gjorde det ganske enkelt umuligt at høre noget

Heldigvis var det ikke var første gang, han kørte i København.

For Magnus Cort fik ikke megen hjælp fra sin servicevogn, da han lagde fra land i Tour de France med en 11. plads på prologen i den danske hovedstad.

Det var nu ikke fordi, at han ikke blev guidet fra holdbilen bagved. Der blev naturligvis givet beskeder om ruten som vanligt, og forbindelsen fejlede heller ikke noget.

Ikke desto mindre blev de gode råd overdøvet af de danske Tour-fans i hovedstaden. Og det er et positivt problem. For den elektriske stemning langs vejen er, ifølge Cort, mere værd end informationer om det næste sving, der venter.

- Det var helt vanvittigt. Jeg havde Matti (Breschel, red.) i radioen, men jeg kunne overhovedet ikke høre, hvad han sagde, fortæller Cort og slår fast:

- Jeg vil langt hellere have sådan et publikum hele vejen end Matti i øret.

Magnus Cort fik masser af medvind fra de danske fans langs ruten i København. Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

EF Education-rytteren kvitterede for opbakningen ved at levere et brag af en tidskørsel. Han sluttede lige uden for top-10 og var blot 21 sekunder efter den overraskende vinder Yves Lampaert (Quick-Step).

Den populære bornholmer kunne måske endda have presset sig endnu højere op på resultatlisten, men han tog sine forbehold på det våde underlag.

Før danskeren blev sendt af sted, fik han nemlig et par utilsigtede advarsler via tv-signalet.

- Jeg sad i bussen og så, hvordan Stefan Bissegger (holdkammerat, red.) desværre styrtede to gange. Det tog lige brodden af min lyst til at angribe svingene med 100 procent, fortæller Cort.

Regnvejret var selvfølgelig en lille streg i regningen midt i den store cykelfest, men den pris betaler man gerne for at køre på hjemmebane.

- Da jeg var i gang, tænkte jeg ikke over det. Det kunne da godt være, at der manglede nogle tilskuere i forhold til, hvad der kunne have været. Men der var i hvert fald folk hele vejen rundt på begge sider, der råbte og skreg. Jeg kan slet ikke forestille mig, at der kunne være mere larm derude. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.