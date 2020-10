Blandt de allerstørste

Den lyserøde farve præger det meste inventar i Giro d’Italias hovedkvarter lidt nord for Palermo. Den karakteristiske kulør går igen og igen på flag og vægge i og omkring det enorme kongrescenter i Isola di Feminine. Selv dugene i presselokalerne er dækket op i pink.

På den led er alt som det plejer i en tid, hvor temperaturmålinger, mundbind og håndesinfektion ellers gør deres til at rense ud i traditionerne. Men den lyserøde feber kan coronavirus ikke gøre kål på. Italienerne forstår at hylde deres helte. Og indehaveren af La Maglia Rosa – den lyserøde førertrøje – vil altid være noget særligt. Især hvis han står med den som samlet vinder i Milano om tre uger.

Afstandskravene bliver ikke overholdt i favoritfeltet. Det anslås at blive særdeles tæt løb mellem topkandidaterne. Eksperterne er dog ikke i tvivl om, at Jakob Fuglsang kan tillade sig at have lyserøde forhåbninger.

Konkurrenterne er også overbevist. Som Vincenzo Nibali udlagde teksten om sin tidligere holdkammerat, da Ekstra Bladet spurgte ind til hans tanker om Fuglsang.

- I de seneste år har han bevist meget som rytter, og jeg er sikker på, at han vil forsøge at gøre det godt i det samlede klassement. Han er uden tvivl en af hovedfavoritterne, siger Nibali.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Favorit-krigen er voldsom om dette års Giro d'Italia-trofæ. Foto: Luca Bettini/AFP /Ritzau Scanpix

Hovedpersonen selv tager opmærksomheden stille og roligt. Fuglsang ved godt, at forventningerne er skruet i vejret. Det er hans egne ambitioner også, lød det på fredagens pressemøde.

- Jeg tænker ikke så meget på, hvad alle andre siger. Jeg har mine egne mål, ligesom vi som hold har store mål. Vi kan tillade os at have store ambitioner set i lyset af min form og årets resultater. Så må vi se. Jeg håber ikke, at jeg skuffer. Hvis jeg ikke indfrier mit mål, er jeg den person, som er mest skuffet af alle, siger Fuglsang.

- Jeg håber, at det bliver en Grand Tour, som lever op til mine forventninger, og at jeg kan lægge mine uheld bag mig. Akkurat som Richie Porte gjorde det i Tour de France. Han har også altid været uheldig, men i år evnede han at sætte noget stort sammen og slutte på podiet, fortæller danskeren.

Lørdag indleder Fuglsang og resten af feltet Giro d’Italia med en 15 kilometer lang enkeltstart, der har mål i Palermo.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Favorit-krigen

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Jakob Fuglsang (Astana)

...Det taler for triumf:

Thomas Bay, kommentator og ekspert hos Eurosport:

- For det første har Fuglsang haft Giroen som mål hele tiden, mens det for nogle af de øvrige topfavoritter er endt med at blive lidt af en hovsa-løsning. Steven Kruijswijk og Geraint Thomas skulle egentlig have kørt Touren, men i stedet er det end med en plan B. For Jakob er Giroen plan A, og vi må bare konstatere, at de gange, hvor Fuglsang har forberedt sig målrettet efter noget i de seneste år, har han – lige med undtagelse af Tour de France – haft succes.

Michael Rasmussen, Ekstra Bladets cykelkommentator:

- Ligesom Geraint Thomas har Fuglsang et ret stærkt hold bag sig – som en af få i favoritfeltet. Dertil kommer han med rigtig fin moral. Han vandt Lombardiet Rundt og kørte i mål med de bedste ved VM. Man er jo ikke heldig, når man sidder og skal køre for en VM-medalje efter 250 kilometer. Desuden kan vejret blive en fordel for Jakob, da han ikke lader sig påvirke af kulden, mens varmen har drillet ham tidligere under Touren.

Foto: Luca Bettini/AFP /Ritzau Scanpix

Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers)

...Det taler for triumf:

Thomas Bay:

- Det er et historisk åbent favoritfelt i Giroen, og vi vil se et ekstra løb midt i løbet, som går på, at de øvrige favoritter skal kæmpe for at tabe så lidt tid som muligt til Geraint Thomas på enkeltstarterne. I nutidens Grand Tour-sammenhæng er det meget at have så mange kilometer enkeltstart. Her vil Thomas formentlig tage tid på sine konkurrenter hver gang.

Michael Rasmussen:

- Han er formentlig enormt indebrændt efter at trække nitten til Touren, og det kan sagtens blive benzin til hans bål. Thomas viste ved Tirreno Adriatico, at formen er helt på plads. Han kommer med et stærkt hold bag sig og vil formentlig samlet set sætte et par minutter på kontoen i forhold til sine konkurrenter, når det kommer til de tre tidskørsler. I hvert fald til de favoritter, der taber mest tid.

Foto: Luca Bettini/AFP /Ritzau Scanpix

Simon Yates (Michelton-Scott)

...Det taler for triumf:

Thomas Bay:

- Hvis han kan holde formen over alle tre uger, kommer vi til at se en rytter, der ved afslutninger på stigninger vil forsøge at tage de her 30-40 sekunder på konkurrenterne. Det må være hans spil. Yates har forberedt sig udelukkende til giroen, hvorfor han også har arbejdet meget med sin enkeltstart.

Michael Rasmussen:

- Så sent som i Tirreno Adriatico vandt Simon Yates, og han har tidligere været meget tæt på at vinde Giroen. Han har allerede taget en Grand Tour-triumf i Vueltaen i 2018, og der er ikke noget til hinder for, at han gør det samme i Italien. Han har formentlig det allerbedste punch i bjergene. På toppen af de lange stigninger kan han vinde tid. Det er hans våben.



Foto: Luca Bettini/AFP /Ritzau Scanpix

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

...Det taler for triumf:

Thomas Bay:

- Han er uden de store udsving, og så har han det med at blive bedre og bedre i Grand Tours. På papiret er han den næstbedste til at køre enkeltstart. Nogle vil kalde Kruijswijk kedelig, men det kan man også vinde en Grand Tour på. Han har ikke gjort det før, men han har været tæt på. Han har bare kvaliteterne med en fantastisk fysik.

Michael Rasmussen:

- Han har bevist, at han kan køre på podiet i en Grand Tour og har også været utrolig tæt på at tage sejren Giroen. Det kunne han godt ende med at gøre denne gang. Både set i lyset af, hvad han selv har præsteret, men også med afsæt i Jumbo-Vismas præstation som hold over hele året. Det lader til, at den trup har fået et ekstra gear i denne sæson. Hvis det også gælder Kruijswijk, kan han blive en rigtig hård modstander i topkampen.

Foto: Luca Bettini/AFP /Ritzau Scanpix

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

...Det taler for triumf:

Thomas Bay:

- Nibali besidder en fantastisk fighter-vilje og en enorm Grand Tour-erfaring. Der er ingen af de øvrige, der kan mønstre en historik som italienerens. Han har vist, at han kan vinde de tre største etapeløb, og han går ikke i panik, når han kommer bagud.

Michael Rasmussen:

- Der er efterhånden langt mellem snapsene, men Nibali skal aldrig undervurderes. Når man kommer ind i tredje uge, er det ham, der kan vende det hele på hovedet. Han har modet og vildskaben til at turde prøve noget, som de færreste tør. Der er ikke meget revisor-kørsel fra hans side. Og det er kendetegnet ved giroen, at det er lidt mere anarkistisk og mindre kontrollørbart. Holdene er ikke helt så stærke, som de er i Touren.

Favorit-dommen

Thomas Bays top 5:

1. Geraint Thomas

2. Jakob Fuglsang

3. Simon Yates

4. Steven Kruijswijk

5. Vincenzo Nibali

Michael Rasmussens top 5:

1 Geraint Thomas

2. Steven Kruijswijk

3. Jakob Fuglsang

4. Simon Yates

5. Vincenzo Nibali